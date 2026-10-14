Mulher é acusada de matar marido e filho de 3 anos a facadas em resort na Pensilvânia

Uma mulher de 27 anos é acusada de matar o marido e o filho de 3 anos a facadas em um resort familiar na região dos Poconos, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. De acordo com uma denúncia criminal, Metallica Rose Harrison teria cometido os crimes na segunda-feira (22), no Great Wolf Lodge, em Scotrun, e depois tentado tirar a própria vida.

A polícia foi acionada após Harrison ligar para o serviço de emergência e relatar que precisava de ajuda. Durante a chamada, ela teria dito que o marido e o filho já estavam mortos. Ao chegarem ao quarto, os agentes encontraram Charles Harrison com vários ferimentos de faca no peito. A criança, identificada pelas autoridades pelas iniciais T.H., apresentava um ferimento na mesma região.

A mulher foi encontrada com cortes no pulso esquerdo e perfurações superficiais no pescoço. Ela foi levada a um hospital para receber atendimento. Segundo a denúncia, durante o transporte, teria demonstrado frustração porque o sangue estava coag ulando, apesar de ter tomado medicamentos para afiná-lo.

Na ligação para a emergência, Harrison teria afirmado que queria morrer e que desejava estar com o marido e o filho. Em outra declaração relatada na denúncia, disse que sonhava desde a infância em ter uma família feliz.

A mulher foi acusada de duas mortes por homicídio e teve a liberdade sob fiança negada. Ela permanece sob custódia e aguarda uma audiência preliminar. Até o momento, os registros judiciais disponíveis não indicam o nome de um advogado responsável por sua defesa.

A polícia informou que não foram observados ferimentos de defesa no corpo da suspeita e classificou o caso como uma tragédia doméstica isolada, afirmando que não há ameaça à comunidade. As autópsias das vítimas estão previstas para ocorrer ainda nesta semana.

A família havia chegado ao resort em 21 de setembro e deveria deixar o local na terça-feira. Duas facas, uma delas descrita como uma grande faca de cozinha, foram encontradas no banheiro. A administração do Great Wolf Lodge declarou que está colaborando integralmente com as autoridades e manifestou pesar pelo ocorrido.

Fonte: ABC