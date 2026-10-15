Trump descarta transmissão ao vivo da execução do atirador de Fort Hood

Nidal Hasan foi condenado pela morte de 13 pessoas em um ataque a uma base militar no Texas, em 2009. A execução por fuzilamento está prevista para 3 de dezembro.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (15) que a execução de Nidal Hasan, responsável pelo ataque a tiros na base militar de Fort Hood, no Texas, não será transmitida ao vivo. A decisão ocorre após críticas ao plano inicial do Pentágono de permitir que o público acompanhasse o fuzilamento.

Em publicação na rede Truth Social, Trump disse que a transmissão poderia servir como um alerta contra o terrorismo, mas reconheceu que muitas pessoas não gostariam de assistir à execução. Segundo ele, Hasan será executado conforme o cronograma previsto, sem transmissão por vídeo.

Hasan foi condenado por matar 13 pessoas e ferir mais de 30 durante um ataque em Fort Hood, em 2009. De acordo com o secretário de Defesa, Pete Hegseth, a execução está marcada para as 13h de 3 de dezembro, na instalação militar localizada no Texas, e será realizada por fuzilamento.

Fonte: CBS