EUA fazem recall de mais de 16 mil rifles de pressão da Hatsan por risco de disparo acidental

A empresa HatsanUSA anunciou, em 15 de outubro de 2026, o recall de aproximadamente 16.170 rifles de pressão dos modelos Blitz e Blitz 777, vendidos nos Estados Unidos entre fevereiro de 2020 e março de 2026. O motivo é o risco de disparo inesperado, que pode provocar ferimentos graves ou até a morte.

Segundo o alerta de segurança, as armas podem disparar acidentalmente quando o ferrolho é liberado antes que o rifle esteja completamente armado. A empresa recebeu um relato de disparo involuntário, mas não há registro de feridos.

O recall abrange todas as unidades dos modelos Blitz e Blitz 777, disponíveis nos calibres .22, .25 e .30. Os rifles são pretos, possuem coronha sintética, cilindro de ar comprimido sob o cano e carregador rotativo. Os números de série e as datas de fabricação estão gravados no lado direito da caixa da culatra, acima do ferrolho.

Consumidores devem interromper o uso

A orientação é que os proprietários parem de usar os rifles imediatamente e garantam que estejam descarregados. A HatsanUSA oferece gratuitamente um conjunto de gatilho para substituição, enviado com instruções para o procedimento.

Quem não quiser realizar a troca por conta própria poderá solicitar à empresa uma etiqueta de envio pré-paga para encaminhar o produto à HatsanUSA, que fará a inspeção e a substituição.

Os rifles foram vendidos em lojas de artigos esportivos e de armas nos Estados Unidos, além de sites como hatsanairgunsusa.com, Utah Airguns, Airgun Depot e Pyramyd Air. Os preços variavam de US$ 800 a US$ 1.100.

Os produtos foram fabricados na Turquia e importados pela HatsanUSA, com sede em Bentonville, no Arkansas. O recall foi registrado sob o número 27-025.

