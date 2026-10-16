Atirador de 16 anos que matou três crianças e uma professora em escola nos EUA é identificado

O adolescente de 16 anos identificado como John Griffin Jr. III foi apontado como responsável pelo ataque a tiros que matou três crianças e uma professora na Silver Rail Elementary School, em Bend, no estado americano do Oregon, na quinta-feira (15). Segundo fontes policiais ouvidas pela CBS News, ele usou uma espingarda comprada pela própria mãe.

O atirador foi morto por um homem que interveio durante o ataque. Identificado como Kaylub Giamanco, morador de Bend e pai de duas alunas da escola, ele perseguiu o adolescente e atirou contra ele, segundo o chefe de polícia local, Mike Krantz.

De acordo com as autoridades, o atirador entrou no prédio disparando contra portas trancadas. A polícia chegou ao local poucos minutos depois de receber as chamadas de emergência e encontrou o suspeito morto e as vítimas dentro da escola.

Crianças de 5, 8 e 11 anos estão entre as vítimas

As três crianças mortas tinham 5, 8 e 11 anos, informou o chefe de polícia. A vítima mais nova foi identificada como Rhoam Summer, segundo publicações nas redes sociais e campanhas de arrecadação de fundos.

Outras duas pessoas — uma criança de 7 anos e uma professora de 54 — foram hospitalizadas em estado crítico.

A família de Giamanco divulgou um comunicado na sexta-feira (16), afirmando que ele não busca reconhecimento público e agradece às equipes de emergência, aos funcionários da escola e à comunidade pelo apoio recebido. A família também pediu privacidade e informou que não concederá entrevistas.

Polícia investiga possível motivação

Até o momento, as autoridades não divulgaram a motivação do ataque nem confirmaram se o adolescente tinha alguma ligação com a escola.

Segundo fontes policiais ouvidas pela CBS News, os investigadores analisam o computador, o celular, as redes sociais, o histórico de buscas e outras atividades on-line do suspeito. Uma das linhas de investigação é verificar se ele tinha obsessão por violência, inclusive por ataques a tiros em massa anteriores.

As fontes ressaltaram que a investigação ainda está em fase preliminar.

Fonte: CBS