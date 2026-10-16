Jogador de futebol americano universitário morre após sofrer traumatismo craniano durante partida nos EUA

O jogador de futebol americano Tyler Ulrich, de 21 anos, morreu na quinta-feira (15), cinco dias após sofrer um traumatismo craniano durante uma partida universitária, informou a Southern Nazarene University, instituição cristã privada localizada em Bethany, no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos.

Ulrich era aluno do segundo ano e atuava como safety, posição defensiva do futebol americano. Ele se lesionou durante um jogo fora de casa contra a Ouachita Baptist University, realizado em Arkadelphia, no Arkansas, no fim de semana anterior.

Segundo a universidade, o atleta permaneceu hospitalizado por cinco dias. O comunicado não detalhou as circunstâncias exatas da lesão.

Universidade lamenta a perda

Em nota, o presidente da instituição, Keith Newman, afirmou que Ulrich esteve acompanhado pela família, pelos companheiros de equipe e por amigos durante a internação.

A universidade também publicou uma mensagem nas redes sociais, destacando que a morte abalou toda a comunidade acadêmica e manifestando solidariedade à família, aos amigos e aos colegas do jogador.

Jason Vines, um dos antigos treinadores de Ulrich no ensino médio, na Azle High School, no Texas, descreveu o jovem como uma pessoa extraordinária. Segundo ele, o atleta era conhecido e querido pela escola e pela comunidade onde vivia.

Vines destacou o sorriso, a postura, a dedicação e a ética de trabalho do jogador ainda na adolescência.

Partida é cancelada

Após a morte de Ulrich, a Southwestern Oklahoma State University anunciou o cancelamento da partida contra a Southern Nazarene prevista para sábado (17).

Em comunicado, a instituição manifestou apoio à equipe de futebol americano e à comunidade universitária da Southern Nazarene neste momento de luto.

Fonte: ABC