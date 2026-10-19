Barco vira na costa da Califórnia; 11 pessoas estão desaparecidas e três sobreviventes têm ferimentos compatíveis com mordidas de tubarão

Onze pessoas continuavam desaparecidas em 18 de outubro, após um barco com 27 ocupantes virar na costa da península de Baja California, no México. Três dos 16 sobreviventes resgatados apresentavam ferimentos compatíveis com mordidas de tubarão, segundo a Guarda Costeira dos Estados Unidos.

O alerta foi recebido por volta de 1h da manhã de 16 de outubro, após uma comunicação de emergência informar que uma embarcação estava afundando a cerca de 225 quilômetros a oeste de Ensenada. Equipes de resgate foram enviadas à região e localizaram 16 pessoas, posteriormente levadas a hospitais para avaliação médica.

A Guarda Costeira informou que seus agentes prestaram primeiros socorros durante o transporte até San Diego, na Califórnia. Até 18 de outubro, não havia atualização sobre o estado de saúde dos sobreviventes.

Buscas encontraram destroços da embarcação

A operação mobilizou equipes aéreas e marítimas da Guarda Costeira, além de apoio da Marinha dos Estados Unidos e da Marinha do México. Durante as buscas, os agentes encontraram destroços e assentos flutuando, que podem ajudar a identificar a embarcação.

Segundo a agência, relatos indicavam que havia 27 pessoas a bordo. A agência não confirmou se o barco era de uso recreativo, de pesca comercial ou se estava ligado a uma operação de contrabando marítimo. O consulado mexicano em San Diego informou que todos os resgatados eram cidadãos mexicanos, de acordo com a Associated Press.

Cerca de 60 profissionais de bombeiros e equipes médicas participaram da resposta em San Diego, incluindo 13 ambulâncias que transportaram as vítimas para hospitais locais.

Histórico de acidentes na região

A Guarda Costeira alertou que a viagem pelo mar envolve riscos extremos, especialmente em embarcações superlotadas e em condições desfavoráveis. Segundo o comandante do setor de San Diego, Robert Tucker, a rota é normalmente utilizada em operações ilegais de transporte marítimo, embora a natureza da embarcação deste caso ainda não tenha sido confirmada.

Em maio de 2025, um barco do tipo panga, que transportava migrantes, virou em meio à forte arrebentação perto de Del Mar, ao norte de San Diego. Pelo menos quatro pessoas morreram, incluindo um menino de 14 anos. A irmã dele, de 10 anos, desapareceu e foi posteriormente identificada por meio de análise de DNA após a localização de restos mortais.

Em março de 2023, oito pessoas morreram quando duas embarcações suspeitas de contrabando se aproximaram de uma praia de San Diego durante neblina intensa e mar agitado.

Especialistas alertam que viagens desse tipo costumam envolver barcos mal conservados e superlotados, muitas vezes conduzidos em condições de baixa visibilidade para evitar a detecção pelas autoridades.

Fonte: USA Today