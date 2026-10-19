Museu no Arizona fecha após morte de reitor da PUC-PR atingido por objeto arrancado pelo vento

O museu Taliesin West, em Scottsdale, no Arizona, nos Estados Unidos, foi fechado ao público por tempo indeterminado após a morte do reitor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), Rogério Renato Mateucci, de 55 anos. Ele morreu na sexta-feira (16), depois de ser atingido na cabeça por um objeto de acrílico que teria sido arrancado de um telhado pela força do vento.

Mateucci estava no local para uma visita guiada, acompanhado de outras pessoas, durante uma viagem de trabalho aos Estados Unidos para participar de um evento na Universidade do Arizona. Segundo a polícia de Scottsdale, equipes de emergência foram acionadas, mas o educador morreu no local.

Investigadores e peritos estiveram na propriedade para apurar as circunstâncias do acidente. De acordo com as autoridades, não há suspeita de crime, e a ocorrência é tratada como um acidente relacionado às condições climáticas. A investigação ainda não foi concluída.

Museu permanece fechado

A Fundação Frank Lloyd Wright, responsável pelo Taliesin West, lamentou a morte e informou que o local ficará fechado até novo aviso. A instituição afirmou que não divulgará outros detalhes neste momento, em respeito à privacidade dos envolvidos e para permitir a conclusão do trabalho das autoridades.

Fundado em 1937 pelo arquiteto Frank Lloyd Wright, o complexo serviu como residência de inverno, estúdio e escola de arquitetura. Hoje, funciona como museu e recebe visitantes em passeios guiados. O espaço é reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco e Marco Histórico Nacional dos Estados Unidos.

Até a última atualização das informações divulgadas, não havia confirmação sobre quando o corpo de Mateucci seria enviado ao Brasil.

Uma missa em memória do reitor está marcada para segunda-feira (19), às 17h30, na Capela Universitária Jesus Mestre, na PUC-PR, em Curitiba. A cerimônia também será transmitida pelo canal da universidade no YouTube.

Quem era Rogério Renato Mateucci

Natural de Americana, no interior de São Paulo, Mateucci tinha 26 anos de experiência na área da educação. Ingressou no Instituto Marista em 1992 e tornou-se Irmão Marista. Era formado em Pedagogia e tinha mestrado e doutorado em Liderança, Administração e Políticas Educacionais pela Fordham University, em Nova York.

Antes de assumir a reitoria da PUC-PR, ocupou cargos de liderança na universidade, foi vice-presidente do Grupo Marista e diretor do Centro Marista de Defesa da Infância.

Mateucci assumiu a reitoria em 2021, para o mandato de 2022 a 2025, e foi reconduzido ao cargo em 2025 para um segundo período, de 2026 a 2029.

Em nota, a PUC-PR destacou iniciativas de sua gestão nas áreas de inovação acadêmica, inclusão e responsabilidade social. A instituição também ressaltou sua postura acolhedora, a abertura ao diálogo e o compromisso com os valores maristas.

Fonte: G1

