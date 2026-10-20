Governo dos EUA apresenta planos finais para arco monumental de Trump

O Departamento do Interior dos Estados Unidos apresentou à Comissão Nacional de Planejamento da Capital os planos finais para o Arco do Triunfo proposto pelo presidente Donald Trump. O projeto, também chamado de Arco Monumental, inclui atualizações nos planos de iluminação e circulação do trânsito. A análise está prevista para a reunião da comissão em 5 de novembro.

A estrutura terá cerca de 25 andares e ficará próxima ao Cemitério Nacional de Arlington, do outro lado do rio Potomac, em um terreno administrado pelo Serviço Nacional de Parques. No topo, o projeto prevê uma estátua dourada com asas, semelhante à Estátua da Liberdade, segurando uma tocha com a chamada “chama eterna”.

Segundo o resumo do projeto, a posição da chama foi definida para garantir que ela seja vista de todos os ângulos, inclusive à noite, sem prejudicar o conforto visual de motoristas e visitantes ou o entorno. A localização também atende a uma exigência da Administração Federal de Aviação (FAA), para que a chama seja visível aos pilotos. No mês passado, a agência concluiu que a estrutura não representaria risco para as aeronaves, embora inicialmente tenha indicado a necessidade de luzes vermelhas de sinalização.

Os planos finais também eliminam 15 postes de semáforos previstos na versão inicial e alteram as rotas de circulação do trânsito. De acordo com o documento, órgãos governamentais avaliaram os aspectos ambientais e históricos e concluíram que o projeto não teria impactos significativos nesses critérios.

Apesar disso, o próprio governo reconheceu no mês passado que a obra causaria “efeitos adversos” sobre a paisagem e as vistas ao longo do rio Potomac. A administração afirmou que esses impactos não poderiam ser totalmente evitados, pois a localização é considerada central para o projeto.

Desde que Trump anunciou a proposta, em outubro de 2025, a construção enfrenta desafios legais e oposição de grupos preocupados com sua localização e seus possíveis efeitos na região. O arco teria mais que o dobro da altura do Lincoln Memorial, de 99 pés (cerca de 30 metros), e seria mais alto que o Arco do Triunfo de Paris.

No mês passado, Trump afirmou em sua rede social que a estrutura seria construída por razões de segurança nacional, a pedido do Pentágono, e também serviria como um “complexo militar de alto nível”. O Departamento de Defesa não comentou a declaração após ser procurado pela ABC News.

Documentos divulgados pelo Departamento do Interior neste ano indicam que o Serviço Nacional de Parques prevê obras durante 20 horas por dia, ao longo de dois a três anos.

Fonte: ABC