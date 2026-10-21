EUA recolhem quase 1,6 milhão de libras de carnes por falha na refrigeração

Quase 1,6 milhão de libras — cerca de 726 mil quilos — de carnes cozidas e prontas para consumo estão sendo recolhidas voluntariamente nos Estados Unidos após uma falha no sistema de refrigeração de um armazém da empresa Kayem Foods, de Massachusetts.

O recall foi anunciado pela companhia e pelo Serviço de Inspeção e Segurança Alimentar do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). Segundo as autoridades, o problema provocou variações na temperatura de armazenamento dos produtos.

Entre os itens afetados estão bacon, mortadela, linguiças, peito bovino, salsichas de frango, carne enlatada, cachorros-quentes e kielbasa, uma linguiça tradicional do Leste Europeu.

Os produtos foram distribuídos em todo o território americano e também enviados para Hong Kong. As carnes foram produzidas entre aproximadamente 31 de março e 7 de outubro e, segundo a empresa, armazenadas e transportadas entre 7 de junho e 14 de outubro.

Os itens incluídos no recall podem ser identificados pelos números “EST. M/P 7839”, “EST. P 20935A” e “EST. M 9520”, impressos dentro do selo de inspeção do USDA nas embalagens.

A empresa informou que corrigiu o problema e pediu desculpas aos consumidores. Até o momento, não há relatos de doenças relacionadas aos produtos recolhidos.

A orientação é não consumir as carnes afetadas. Consumidores devem conferir a lista completa de produtos no site oficial do USDA e seguir as instruções para descarte. Quem estiver preocupado com possíveis sintomas ou exposição pode procurar orientação de um profissional de saúde.

Dúvidas sobre o recall podem ser esclarecidas diretamente com a Kayem Foods pelo telefone 800-426-6100 ou pelo e-mail [email protected]. O serviço de atendimento do USDA para questões de segurança de carnes e aves também está disponível pelo telefone 888-674-6854.

Fonte: ABC