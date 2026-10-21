Mais de 5,8 mil malas são extraviadas por dia nos EUA; American Airlines lidera ranking negativo

Mais de 5,8 mil passageiros por dia enfrentam problemas com suas bagagens nos Estados Unidos. No primeiro semestre de 2026, as companhias aéreas do país registraram mais de 1 milhão de malas extraviadas, danificadas ou manuseadas incorretamente, segundo dados do Departamento de Transportes dos EUA (DOT).

O levantamento foi realizado pela empresa de viagens Global Work & Travel, com base no relatório Air Travel Consumer Report, divulgado em agosto de 2026 e referente ao período de janeiro a junho.

Entre as companhias analisadas, a American Airlines apresentou o pior índice, com 0,73 bagagem com problemas a cada 100 malas despachadas. Já a Allegiant Air, companhia de baixo custo, teve o melhor resultado, com apenas 0,12 ocorrência por 100 bagagens.

Como proteger sua bagagem

Especialistas recomendam fotografar a mala e os itens que estão dentro dela antes do check-in. As imagens podem ajudar a comprovar o conteúdo em caso de extravio e facilitar eventuais pedidos de indenização ao seguro de viagem.

Outra orientação é levar na bagagem de mão os itens essenciais e de difícil reposição, como passaporte, medicamentos, chaves, eletrônicos e objetos de valor. Em viagens internacionais mais longas, vale incluir roupas e produtos básicos suficientes para os primeiros dias sem a mala despachada.

Para reduzir o risco de confusão, retire etiquetas antigas de viagens anteriores antes de despachar a bagagem. Também é possível colocar um rastreador, como o AirTag, dentro da mala para ajudar a identificar sua localização caso ela desapareça.

Por fim, mantenha um cartão com seus dados de contato dentro da bagagem. Assim, se a etiqueta externa for perdida ou danificada, a companhia aérea ainda poderá ter informações para entrar em contato com o proprietário.

Fonte: Yahoo