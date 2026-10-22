Medicare: o que saber sobre mudanças nos planos para 2027

O período anual de inscrição no Medicare, programa federal de saúde dos Estados Unidos voltado principalmente a pessoas com 65 anos ou mais e a determinados beneficiários com deficiência, já começou e termina em 7 de dezembro. Neste ano, mudanças nos planos e no financiamento de medicamentos podem levar parte dos segurados a rever suas escolhas para 2027.

Uma das principais alterações é a redução das opções do Medicare Advantage, modalidade administrada por seguradoras privadas e sujeita às regras do programa federal. Segundo uma análise da KFF, o número médio de planos disponíveis por beneficiário deve cair de 39, em 2026, para 35, em 2027.

Outra análise da organização aponta que alguns segurados também perderão acesso a planos de medicamentos vinculados ao Medicare Advantage. Cerca de 1% dos beneficiários dessa modalidade poderá ficar sem uma opção de cobertura de medicamentos durante o período geral de inscrição. O levantamento abrange 193 condados, ante 123 em 2026.

Fim de subsídios pode elevar despesas com remédios

Os custos também podem aumentar com o fim de um programa temporário de subsídios destinado a limitar os prêmios dos planos de medicamentos do Medicare Part D. A iniciativa será encerrada no fim deste ano, e a retirada dos recursos pode elevar as mensalidades de parte dos segurados em 2027.

De acordo com um relatório de março de 2026 da Comissão Consultiva de Pagamentos do Medicare, os subsídios reduziram o prêmio mensal médio dos planos de medicamentos em US$ 26 em 2025 e US$ 16 em 2026.

A KFF alerta que, sem o apoio financeiro adicional, alguns beneficiários poderão enfrentar aumentos maiores nas mensalidades. Os valores exatos dependerão de cada plano. O administrador dos Centros de Serviços Medicare e Medicaid, Mehmet Oz, afirmou que a maioria dos segurados não deverá ter aumentos superiores a US$ 10, e que alguns poderão pagar menos.

Além das mensalidades, os beneficiários devem observar a franquia anual e os limites de despesas do próprio bolso. A franquia padrão do Medicare Part D, por exemplo, aumentará de US$ 615 para US$ 700 em 2027.

Especialistas recomendam que os segurados comparem não apenas o valor mensal dos planos, mas também a franquia, os custos dos medicamentos e a cobertura oferecida antes de escolher uma opção para o próximo ano.

