EUA acusam seis pessoas de organizar centenas de casamentos fraudulentos em Massachusetts

Promotores federais dos Estados Unidos denunciaram seis pessoas acusadas de participar de um esquema que teria organizado centenas de casamentos fraudulentos em Massachusetts para ajudar imigrantes a obter residência permanente e, potencialmente, cidadania americana de forma ilegal.

Segundo a procuradora federal Leah Foley, a suposta líder do esquema é Jennifer Gonzalez, de 43 anos, cidadã americana que teria coordenado a operação por mais de uma década. O anúncio foi feito na quarta-feira, durante uma coletiva de imprensa em Boston.

De acordo com a denúncia criminal, Gonzalez teria dito a uma pessoa que colaborava com a investigação, fingindo ser cliente, que o grupo havia ajudado centenas de estrangeiros a conseguir cartões de residência permanente, conhecidos como Green Cards.

O serviço custaria entre US$ 38 mil e US$ 40 mil por casamento com cidadãos americanos. As autoridades estimam que a operação funcionou durante aproximadamente 12 anos, com uma média de 18 a 20 casamentos fraudulentos por ano, gerando mais de US$ 6 milhões em lucros.

Como funcionava o esquema

Os outros cinco denunciados são acusados de ajudar Gonzalez na operação ou de participar diretamente dos casamentos simulados com imigrantes.

Segundo a denúncia, Gonzalez teria afirmado que seu objetivo era ajudar os clientes a conquistar o chamado “sonho americano”, mas reconheceu que o negócio havia se tornado mais difícil depois que Donald Trump voltou à Presidência, em 2025.

A procuradora Foley classificou o caso como um esquema sofisticado e afirmou que a investigação continua. Gonzalez responde a acusações de facilitar a permanência de imigrantes em situação irregular nos Estados Unidos e de fraude matrimonial. Sua defesa não havia se pronunciado até a publicação da notícia original.

Foley também afirmou que a própria Gonzalez teria participado de um casamento fraudulento. Segundo a procuradora, ela teria recebido benefícios de assistência alimentar de Massachusetts sem declarar a renda obtida com o esquema e usado parte do dinheiro para comprar imóveis na República Dominicana.

Investigação pode levar a novas acusações

O caso faz parte de uma série de investigações conduzidas pelo Departamento de Justiça dos EUA no contexto do endurecimento da política migratória do governo Trump.

Em agosto, autoridades federais denunciaram 11 pessoas em Nova York por um esquema que, segundo os promotores, teria facilitado cerca de mil casamentos fraudulentos.

Em Massachusetts, a investigação permanece aberta e poderá resultar em novas acusações contra pessoas que supostamente tenham obtido status migratório legal por meio do esquema.

“Meu desejo é que os denunciados de hoje e outros envolvidos percebam que o sonho americano não está à venda”, afirmou Foley. “Ele é conquistado. E, quando alguém tenta explorá-lo para obter lucro, será responsabilizado.”

Fonte: Reuters