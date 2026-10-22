ICE prende brasileiro em Massachusetts com histórico de agressões contra familiares

Agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos (ICE) prenderam o brasileiro Vanderlucio Miranda-Silva durante uma operação em Marlborough, no estado de Massachusetts. Segundo a agência, ele tem histórico de agressões contra familiares e outros integrantes de seu domicílio.

O ICE Boston anunciou a prisão na segunda-feira, em uma publicação na rede social X, e identificou Miranda-Silva como um imigrante em situação irregular com antecedentes criminais.

De acordo com a agência, o histórico do brasileiro inclui múltiplas prisões por agressão contra um familiar ou pessoa que vive na mesma residência, além de uma prisão por agressão e lesão corporal grave.

Outras prisões na mesma cidade

A operação foi a quarta ação de fiscalização migratória em Marlborough divulgada publicamente pelo ICE Boston desde meados de setembro. Em três desses casos, incluindo o do brasileiro, a agência destacou antecedentes relacionados à violência doméstica.

Em 2 de outubro, os agentes prenderam Maycon Eleazar De Jesus Barrios, guatemalteco que, segundo o ICE, tinha registro de prisão por agressão contra um familiar ou pessoa do mesmo domicílio. Na mesma data, foi detido o mexicano Miguel Francisco-Flores, cujo histórico também incluía uma ocorrência desse tipo.

Já em 18 de setembro, o guatemalteco Maximo Garcia-Lopez foi preso após suposto envolvimento em um acidente com um caminhão-trator na cidade.

Agência destaca combate à violência doméstica

Ao divulgar a prisão de Miranda-Silva, o ICE Boston também ressaltou que outubro é o Mês de Conscientização sobre a Violência Doméstica nos Estados Unidos.

Em outra publicação, feita em 16 de outubro, a agência informou que sua unidade regional prendeu, entre 1º de outubro de 2025 e 30 de setembro de 2026, 328 imigrantes em situação irregular com condenações criminais, aos quais atribuiu um total de 1.735 acusações relacionadas à violência doméstica. Segundo o órgão, os registros abrangiam crimes como homicídio de familiares, agressão agravada, estrangulamento, negligência infantil e descumprimento de medidas de proteção.

Política migratória de Massachusetts

O governo da democrata Maura Healey mantém políticas que limitam a cooperação de autoridades estaduais e locais com o ICE. A administração também se recusa a entregar pessoas detidas em instalações estaduais às autoridades federais, salvo em circunstâncias limitadas.

A agência federal tem usado as operações em Marlborough para defender a intensificação da fiscalização migratória no estado. As publicações receberam manifestações majoritariamente favoráveis à prisão e críticas à política migratória estadual.

Até a publicação do relato original, o gabinete de Healey e as autoridades municipais de Marlborough não haviam se pronunciado publicamente sobre a prisão de segunda-feira.

Fonte: Mass Daily News