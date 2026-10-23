Trump diz que Google rejeitou pedido para renomear o Oceano Atlântico como "Oceano das Américas"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que tentou convencer o CEO do Google, Sundar Pichai, a mudar o nome do Oceano Atlântico para “Oceano das Américas”, mas teve o pedido rejeitado. A declaração foi feita na quarta-feira (21), durante um comício na Carolina do Sul, onde Trump participou de um evento de apoio à candidata republicana ao Senado Darline Graham.

Segundo o presidente, ele ligou diretamente para Pichai para formalizar a solicitação. Trump relatou que o executivo explicou que os oceanos são diferentes de outras áreas geográficas que tiveram seus nomes alterados, porque suas águas banham diversos países.

Diante da recusa, Trump afirmou que provavelmente desistiria da ideia. Em tom de brincadeira, porém, sugeriu que poderia tentar mudar o nome do Oceano Pacífico apenas para provocar os europeus.

“Eu disse: ‘Sundar, estou pensando no Oceano Atlântico. Você consegue cuidar disso?’ Ele respondeu: ‘Não, não, não, desta vez não vou fazer isso’. Ele disse que os oceanos são diferentes, porque banham muitos países. Então, provavelmente vou desistir”, contou Trump durante o discurso.

Google já alterou nome do Golfo do México

A tentativa de mudança ocorre após o Google Maps alterar, em janeiro de 2025, o nome do Golfo do México para “Golfo da América” para usuários nos Estados Unidos. A mudança foi implementada após uma ordem de Trump.

No início de outubro, o presidente já havia manifestado interesse em renomear o Oceano Atlântico ou o Pacífico como “Oceano das Américas”. Na ocasião, afirmou, em tom descontraído, que os Estados Unidos já tinham um lago e um golfo e que ainda precisavam de um rio e de um oceano.

Trump também defendeu outras mudanças de nomes geográficos. Em setembro, mencionou a possibilidade de renomear o estado do Novo México como “Nova América”.

Desde que retornou à Casa Branca, em janeiro de 2025, o presidente tem promovido iniciativas para associar seu governo e sua marca pessoal a nomes de locais, monumentos e instituições americanas.

Até o momento, segundo o relato de Trump, a proposta de renomear o Oceano Atlântico não avançou.

Fonte: G1

