Six Flags anuncia novas medidas de segurança após morte em montanha-russa na Geórgia

A rede de parques de diversões Six Flags anunciou novas medidas de segurança para a montanha-russa Goliath, localizada no parque Six Flags Over Georgia, nos Estados Unidos. Entre as mudanças está a instalação de cintos de segurança, quase duas semanas após a morte de um visitante que foi arremessado da atração.

Hassan Jihad Ibn Kariem, de 42 anos, trabalhava como gerente de tecnologia da informação, professor e treinador de robótica em uma escola de Atlanta. Ele morreu em 12 de outubro, após ser lançado para fora da montanha-russa e atingir outros visitantes antes de cair sob a estrutura do brinquedo, segundo a polícia do condado de Cobb.

Um familiar contou à ABC News que Kariem estava no parque com parentes para comemorar o aniversário da sobrinha e se sentava ao lado dela quando foi arremessado durante o percurso.

A Goliath utilizava barras de contenção sobre o colo dos passageiros. Além da instalação dos cintos, a Six Flags informou que contratou engenheiros independentes e especialistas em inspeção de atrações para revisar os procedimentos de segurança de todos os brinquedos de seus parques.

Em comunicado, a empresa afirmou que pretende avaliar cuidadosamente as recomendações dos especialistas e adotar as medidas necessárias para reforçar os padrões de segurança.

A montanha-russa continuará fechada enquanto o parque e a polícia investigam o acidente. A apuração também considera relatos de outras pessoas que teriam se ferido no incidente.

Localizada em Austell, a oeste de Atlanta, a Goliath foi inaugurada em 2006. Segundo o site do parque, a atração chega a aproximadamente 61 metros de altura e atinge velocidades de até 113 km/h.

Após a morte, a rede fechou temporariamente outras oito montanhas-russas semelhantes, além da Goliath, como medida preventiva. Uma delas, também chamada Goliath, no parque Six Flags Magic Mountain, já foi reaberta. No sábado, a empresa informou que outras oito atrações continuavam fechadas e receberiam cintos de segurança ou outros dispositivos de contenção.

A investigação sobre as circunstâncias da morte permanece em andamento.

Fonte: ABC