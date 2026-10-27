Casal processa corretora após receber mensagem racista enviada por engano: "Aff, eles são negros"

Um casal que procurava um apartamento para alugar em Nova York entrou na Justiça após receber, por engano, uma mensagem discriminatória enviada por uma corretora de imóveis. No texto, a profissional escreveu: “Aff, eles são negros”.

Lisa Renee Olaso e seu noivo, Cyril Christopher, apresentaram uma ação judicial na semana passada, em um tribunal do Queens, denunciando discriminação no acesso à moradia. O processo tem como alvos a corretora Helen Tzelios, de 61 anos, os proprietários do imóvel e a antiga empregadora da profissional.

O casal, que vivia em Delaware, estava se mudando para Nova York depois que Lisa conseguiu um emprego na cidade. Antes de uma visita agendada ao apartamento, Helen enviou a mensagem a Lisa por engano. Em seguida, pediu desculpas e afirmou que o texto não era destinado ao casal. Não se sabe quem seria o destinatário original.

Segundo uma captura de tela apresentada à revista People pelo advogado do casal, Kenneth Mollins, a corretora também mencionou um suposto “problema anterior” envolvendo outros inquilinos negros no bairro.

Cyril questionou a postura da profissional durante a conversa. “O simples fato de usar a expressão ‘Aff’ já demonstra que você nos discriminou. E depois você escreveu: ‘Eles são negros’. Que diferença isso faz?”, respondeu.

De acordo com o processo, Helen ainda se ofereceu para mostrar o apartamento, mas o casal ficou “chateado e se sentindo humilhado” com as mensagens. Os dois decidiram cancelar a visita e bloquearam o número da corretora.

A ação judicial busca responsabilizar os envolvidos pela suposta discriminação no processo de locação do imóvel.

Fonte: Extra

