Assassino condenado à prisão perpétua foge de penitenciária no Tennessee

Autoridades dos Estados Unidos procuram Jacob Morley, de 28 anos, condenado à prisão perpétua por assassinato em primeiro grau, após ele fugir de uma penitenciária no estado do Tennessee. Segundo o Departamento de Correção do Tennessee (TDOC), a fuga foi identificada por volta das 23h30 de domingo, 25 de outubro de 2026, no Complexo Correcional Northwest, em Tiptonville.

Imagens das câmeras de segurança indicaram que Morley rompeu a cerca do perímetro e deixou a unidade usando o uniforme da prisão.

Na segunda-feira (26), o Departamento de Investigação do Tennessee (TBI) divulgou informações sobre um caminhão que teria sido roubado pelo fugitivo durante a madrugada. Segundo a investigação, imagens mostram Morley levando uma Ford F-350 branca, ano 2008, por volta de 1h, na região da Keystone Drive.

O veículo tem um compressor de ar na carroceria e a identificação da empresa Lindamood Planting Company na lateral. O Corpo de Bombeiros de Hornbeak informou que o caminhão foi visto passando em frente à unidade por volta de 1h18 e também teria sido avistado na cidade vizinha de Troy.

Fugitivo é considerado perigoso

O TBI incluiu Morley na lista dos criminosos mais procurados do estado e anunciou uma recompensa de até US$ 2,5 mil por informações que levem à sua prisão.

Segundo o departamento, ele deve ser considerado perigoso. As autoridades orientam moradores da região a verificar imagens de câmeras residenciais, campainhas com vídeo, equipamentos usados para monitoramento de trilhas e outros sistemas de vigilância que possam ajudar a identificar o paradeiro do fugitivo.

Equipes policiais locais, estaduais e federais participam das buscas. A Patrulha Rodoviária do Tennessee também mobilizou agentes e recursos aéreos. O TDOC informou que prédios e estruturas nas proximidades da penitenciária já foram vistoriados.

O xerife Bryan Avery, do condado de Lake, pediu que a população mantenha a cautela e não tente abordar ou capturar Morley por conta própria. Qualquer informação deve ser comunicada imediatamente às autoridades pelo telefone 911 ou pelos canais de denúncia divulgados pelo TBI.

Condenação por assassinato

De acordo com a emissora WJHL, afiliada da ABC News no Tennessee, Morley foi condenado por assassinato em 2022. A vítima era um homem que havia sido dado como desaparecido e cujo corpo foi encontrado enterrado sob a casa de Morley, em março daquele ano.

Além do assassinato em primeiro grau, a condenação inclui crimes como invasão agravada de propriedade, adulteração de provas, fuga da polícia e vandalismo.

O Complexo Correcional Northwest tem capacidade para abrigar até 1.776 detentos do sexo masculino, com diferentes níveis de segurança.

Fonte: ABC