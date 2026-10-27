Obamacare 2027: inscrições começam em 1º de novembro; veja prazos, subsídios e novas regras para imigrantes

Período de inscrição vai até 15 de janeiro de 2027, mas quem deseja iniciar a cobertura em 1º de janeiro precisa escolher o plano até 15 de dezembro. Mudanças nas regras de assistência financeira podem afetar brasileiros nos Estados Unidos.

Os brasileiros que vivem nos Estados Unidos e precisam contratar ou renovar seu seguro-saúde devem ficar atentos à abertura do período de inscrições do Obamacare, programa criado pela Lei de Cuidados Acessíveis (Affordable Care Act, ou ACA).

As inscrições para os planos de 2027 começam no próximo domingo, 1º de novembro de 2026, pelo portal oficial HealthCare.gov, utilizado também pelos moradores da Flórida.

O período de inscrições termina em 15 de janeiro de 2027. Entretanto, quem deseja que o seguro comece a valer em 1º de janeiro precisa concluir a escolha do plano até 15 de dezembro e pagar a primeira mensalidade dentro do prazo estabelecido pela seguradora.

As inscrições realizadas entre 16 de dezembro e 15 de janeiro terão cobertura a partir de 1º de fevereiro.

Quem pode se inscrever?

O Marketplace, plataforma oficial de contratação dos planos, atende cidadãos americanos e imigrantes que possuem determinadas condições migratórias legais.

Brasileiros com Green Card e outros imigrantes legalmente presentes nos Estados Unidos podem ter acesso aos planos, desde que cumpram os requisitos do programa.

Pessoas sem status migratório regular não podem contratar cobertura pelo Marketplace federal, mas podem solicitar seguro para familiares elegíveis.

Mudanças importantes para imigrantes em 2027

Uma alteração que entra em vigor em 1º de janeiro de 2027 restringe o acesso aos subsídios federais que ajudam a reduzir o valor do seguro.

Entre os imigrantes não cidadãos americanos, os grupos que poderão continuar elegíveis para essa assistência, conforme os demais requisitos, incluem:

• Residentes permanentes legais, portadores de Green Card.

• Pessoas classificadas como Cuban ou Haitian entrants.

• Imigrantes amparados pelos acordos COFA.

Pessoas com outras condições migratórias legalmente reconhecidas poderão, em determinadas situações, continuar contratando planos pelo Marketplace, mas sem direito à assistência financeira federal.

A mudança exige atenção especial de brasileiros que possuem vistos temporários, autorização de trabalho ou outros documentos migratórios e atualmente recebem descontos no seguro.

O seguro pode ficar mais caro?

Sim. O valor dos planos varia conforme idade, local de residência, renda familiar, seguradora e cobertura escolhida.

Além disso, os subsídios ampliados que beneficiaram milhões de segurados entre 2021 e 2025 expiraram, reduzindo a assistência financeira disponível para parte dos consumidores.

Por isso, quem já possui Obamacare não deve simplesmente aceitar a renovação automática sem conferir as novas condições.

É importante verificar o valor da mensalidade, a franquia anual (deductible), a participação nos custos das consultas e os hospitais e médicos credenciados.

Como fazer a inscrição ou renovação?

O processo pode ser realizado diretamente pela internet:

1. Acesse www.HealthCare.gov.

2. Entre na conta existente ou crie um cadastro.

3. Atualize a renda familiar estimada para 2027 e os demais dados pessoais.

4. Informe os documentos solicitados para comprovação de identidade e situação migratória.

5. Compare os planos disponíveis para o seu endereço.

6. Escolha o seguro e confirme a inscrição.

7. Pague a primeira mensalidade diretamente à seguradora para ativar a cobertura.

O sistema poderá solicitar comprovantes de renda, documentos migratórios ou outras informações, conforme o caso. O solicitante deve acompanhar as mensagens recebidas e cumprir os prazos de verificação.

Quem não realizar a inscrição dentro do período regular geralmente precisará comprovar um evento que permita inscrição especial, como perda de outra cobertura, casamento ou nascimento de filho.

SERVIÇO

• Início das inscrições: 1º de novembro de 2026.

• Prazo para cobertura em janeiro: 15 de dezembro de 2026.

• Encerramento das inscrições: 15 de janeiro de 2027.

• Site oficial: https://www.healthcare.gov

• Telefone: 1-800-318-2596.

O atendimento telefônico oferece assistência em outros idiomas. Também é possível procurar profissionais e organizações certificados para auxiliar gratuitamente no processo de inscrição.