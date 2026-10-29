Governo Trump quer criar selo para identificar frutos do mar pescados nos Estados Unidos

O governo do presidente Donald Trump pretende incentivar a adoção de novos rótulos em frutos do mar vendidos nos supermercados dos Estados Unidos, para que os consumidores saibam com mais clareza onde os produtos foram capturados. A proposta prevê um selo chamado “U.S. Caught Seafood” (“Frutos do mar pescados nos EUA”), desenvolvido pela Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA, na sigla em inglês).

Segundo dois funcionários do governo ouvidos pela CBS News, o selo não seria obrigatório. A iniciativa busca destacar os produtos provenientes da pesca americana em um mercado abastecido, em grande parte, por importações.

Dados da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA) mostram que cerca de 80% dos frutos do mar consumidos nos Estados Unidos em 2023 vieram do exterior. Naquele ano, a pesca comercial americana produziu US$ 5,1 bilhões em produtos, enquanto o país importou aproximadamente US$ 25 bilhões em frutos do mar.

Além da proposta de rotulagem, o governo Trump prepara um programa de US$ 5 bilhões em empréstimos destinados à indústria pesqueira. Os recursos seriam disponibilizados por meio do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para ajudar empresas do setor a adquirir novos equipamentos.

As medidas estavam sendo preparadas em meio à reta final da campanha para as eleições legislativas de meio de mandato. Trump deveria abordar o tema durante um evento na sexta-feira, em Fort Myers, na Flórida, onde participaria de atos de campanha em apoio à candidata ao Senado Ashley Moody e ao candidato a governador Byron Donalds. Depois, seguiria para sua residência em Mar-a-Lago, em Palm Beach.

A proposta de identificação da origem dos frutos do mar e o possível financiamento ao setor fazem parte de iniciativas econômicas que a Casa Branca planejava anunciar durante as viagens do presidente pelo país antes das eleições.

Fonte: CBS