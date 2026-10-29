Germes resistentes a medicamentos causam mais de 50 mil mortes por ano nos EUA, alerta CDC

Germes resistentes a medicamentos provocam cerca de 9,7 milhões de infecções e 50,8 mil mortes por ano nos Estados Unidos, segundo um relatório divulgado na terça-feira pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). A agência alerta que a resistência antimicrobiana representa uma ameaça crescente à saúde pública e reduz as opções de tratamento disponíveis.

O problema ocorre quando bactérias e fungos desenvolvem mecanismos para sobreviver aos medicamentos usados para combatê-los. Com isso, infecções que normalmente poderiam ser tratadas passam a exigir terapias mais complexas, aumentando o risco de complicações e de morte.

Quais são os germes mais preocupantes?

O CDC classifica os agentes resistentes em três níveis de ameaça: urgente, grave e preocupante. Quatro estão na categoria mais elevada.

Entre eles está o fungo Candida auris, capaz de provocar desde infecções de pele até infecções graves na corrente sanguínea. Os casos registrados aumentaram mais de 50% entre 2022 e 2023. O fungo afeta principalmente pacientes já debilitados em hospitais e instituições de longa permanência, podendo se espalhar por equipamentos médicos e superfícies. Algumas pessoas também podem carregá-lo na pele sem apresentar sintomas.

Outro agente é a Neisseria gonorrhoeae, bactéria responsável pela gonorreia. O CDC estima que cerca de 787 mil infecções resistentes tenham ocorrido em 2023. Sem tratamento, a doença pode causar complicações, incluindo doença inflamatória pélvica e infertilidade.

A lista também inclui as enterobactérias resistentes aos carbapenêmicos, grupo que abrange bactérias intestinais como a E. coli, e o Acinetobacter resistente a esses antibióticos. Os carbapenêmicos estão entre os medicamentos utilizados no tratamento de infecções bacterianas graves.

Em 2023, as enterobactérias resistentes aos carbapenêmicos provocaram cerca de 14.878 infecções em pacientes hospitalizados e 1.252 mortes, de acordo com o relatório. A resistência pode deixar médicos com poucas alternativas eficazes e prolongar internações.

Resistência também avança fora dos hospitais

O CDC elevou a classificação do meningococo resistente a medicamentos para a categoria de ameaça grave. A bactéria pode causar meningite e infecções na corrente sanguínea e se espalhar em ambientes comunitários por meio do contato próximo, como beijos, compartilhamento de bebidas e convivência em alojamentos.

A agência também acompanha seis outros agentes cuja dimensão do impacto ainda não está totalmente esclarecida. Entre eles está a micose de pele resistente a medicamentos antifúngicos convencionais.

Segundo o CDC, o uso inadequado de cremes antifúngicos vendidos sem receita e de combinações de antifúngicos com corticoides pode contribuir para o desenvolvimento de resistência.

Prevenção pode reduzir os riscos

O relatório também aponta avanços no combate à infecção intestinal causada pela bactéria Clostridioides difficile (C. diff), frequentemente associada ao uso de antibióticos. O problema passou da categoria de ameaça urgente para grave após a queda de 21% nas taxas de infecção entre 2018 e 2020. Desde então, os índices permaneceram estáveis.

Apesar da melhora, a bactéria ainda provocou cerca de 412.504 infecções em 2023. Pessoas com 65 anos ou mais apresentam taxas de infecção entre 4,5 e cinco vezes superiores às dos mais jovens.

Infecções adquiridas em hospitais e outros serviços de saúde também representaram quase US$ 12 bilhões em custos médicos em 2023, segundo o relatório.

Para reduzir os riscos, o CDC recomenda usar antibióticos somente com prescrição médica, já que esses medicamentos não funcionam contra vírus responsáveis por doenças como resfriados e gripe. Lavar as mãos regularmente, manter as vacinas em dia e adotar medidas para evitar a transmissão de infecções também são ações importantes.

Especialistas ressaltam que o uso criterioso dos medicamentos e a prevenção de infecções ajudam a preservar a eficácia dos tratamentos e a reduzir a disseminação de germes resistentes.

Fonte: ABC