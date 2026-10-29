Marés excepcionais alagam ruas e invadem casas nas costas leste e oeste dos EUA

As chamadas king tides, marés excepcionalmente altas, provocaram alagamentos em comunidades costeiras da Califórnia, da Flórida e das Carolinas, nos Estados Unidos. A água do mar invadiu ruas, residências e estabelecimentos comerciais, e os efeitos poderiam continuar até o fim de semana, segundo meteorologistas.

O fenômeno começou com a lua cheia no início da semana e ocorre devido ao alinhamento e à atração gravitacional da Terra, da Lua e do Sol. As marés podem acontecer várias vezes ao ano e durar alguns dias. Nesta semana, porém, fatores adicionais contribuíram para elevar ainda mais o nível do mar.

Na Flórida, a combinação de uma área de alta pressão ao norte com baixa pressão sobre o Caribe aumentou a intensidade das ondas, explicou Chris Fisher, meteorologista do Serviço Nacional de Meteorologia em Miami.

Na costa da Califórnia, o El Niño excepcionalmente intenso aqueceu o oceano e contribuiu para aumentar o volume de água. Ondas de Kelvin, pulsos de água quente que elevam temporariamente o nível do mar, também agravaram a situação.

Em Huntington Beach, no sul da Califórnia, moradores colocaram sacos de areia diante de casas para tentar conter a água. Algumas pessoas recorreram a pranchas de surfe e de stand-up paddle para circular pelas ruas alagadas. Trechos da Pacific Coast Highway foram interditados, e as marés poderiam se aproximar de níveis recordes nos condados de Orange e San Diego.

No norte do estado, a previsão indicava alagamentos pontuais em áreas baixas próximas à costa e a canais sujeitos à influência das marés até sábado. Segundo meteorologistas, os episódios de inundação costumavam ocorrer cerca de uma hora e meia antes e depois da maré alta, que chegou a aproximadamente 58 centímetros acima do normal em partes da região.

Na Flórida, grande parte da costa atlântica permaneceu sob alertas de inundação até o início da sexta-feira. Em Virginia Key, ilha próxima a Miami, o nível da água atingiu a maior marca já registrada durante uma king tide e a terceira maior elevação desde o início das medições, há cerca de 30 anos. De acordo com Fisher, os únicos níveis superiores foram registrados durante furacões.

Também houve alagamentos em cidades costeiras da Carolina do Sul, como Charleston e Myrtle Beach. Além disso, correntes de retorno representavam risco para banhistas em áreas que se estendem até Outer Banks, na Carolina do Norte.

Os efeitos chegaram até Fort Lauderdale, na Flórida, onde ruas inundadas dificultaram o acesso a atrações e espaços próximos às marinas durante uma feira náutica.

Meteorologistas alertaram que o mar deve continuar agitado durante o fim de semana, com risco de ondas fortes e correntes perigosas. A recomendação é evitar entrar na água e manter distância das praias enquanto as condições permanecerem desfavoráveis.

Fonte: ABC