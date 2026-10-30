Halloween 2026 na Flórida Central: onde levar as crianças neste sábado, com opções gratuitas

Do zoológico em Sanford ao trick-or-treat no centro de Winter Park, veja o que está confirmado para o sábado, 31 de outubro, e as regras de segurança que toda família precisa saber.

O Halloween cai neste sábado, 31 de outubro, e a região de Orlando tem programação para todos os bolsos, de parques temáticos a eventos gratuitos de bairro. A Gazeta News reuniu as opções mais indicadas para famílias com crianças. Confirme horários antes de sair de casa, porque eventos ao ar livre podem mudar por causa do tempo.

Para passar o dia

Central Florida Zoo (Sanford)

O Zoo Boo Bash acontece no dia 31, das 9h às 17h, com última entrada às 16h15. As atividades estão incluídas no ingresso do zoológico, e há encontro com personagens, entre elas as Sanderson Sisters, das 10h às 14h. A dica é chegar cedo, quando o calor é menor e a fila é mais curta.



LEGOLAND Florida (Winter Haven)

O Brick or Treat tem sete pontos de doces abrindo às 14h nos dias 30 e 31, e é pensado para crianças que querem o clima de Halloween sem sustos. A programação está incluída no ingresso do parque. No sábado 31, há ainda o show de drones Monster Skytacular às 20h.





Gratuitos ou de baixo custo

Pointe Orlando: trick-or-treat em família pelo centro de compras, das 15h às 18h, no dia 31.

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Old Town (Kissimmee): trunk-or-treat gratuito, concurso de fantasias e shows no dia 31.

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Kissimmee: o Trunk or Treat da cidade está marcado para sábado, das 19h às 21h.

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Aloma Bowling Centers (Winter Park e outra unidade): evento gratuito para famílias, das 13h às 15h no dia 31.

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Winter Garden: na Main Street, a “zona do susto” família no Chessie Caboose, das 15h às 20h, gratuita, com doações bem-vindas.

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DeLand: “Monsters on MainStreet” no centro da cidade, das 18h às 20h, gratuito, com doces nas lojas participantes.

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Atenção, leitor: a Gazeta News recomenda confirmar endereço e horário no site ou nas redes de cada organizador antes de ir. Algumas programações podem ter alteração de última hora.

Segurança: o que a lei e as autoridades recomendam

A Flórida tem regras específicas para o Halloween, e vale repassar com as crianças.

Consulte o registro estadual. O FDLE (Departamento de Aplicação da Lei da Flórida) pede que as famílias verifiquem, pelo registro estadual de agressores sexuais ou pelo aplicativo do órgão, onde há endereços registrados na vizinhança antes de sair.

A lei protege as crianças. A legislação da Flórida proíbe agressores sexuais de distribuir doces ou outros itens a crianças no Halloween, e a Procuradoria-Geral pede que quem presenciar isso avise as autoridades.

Em grupo e acompanhadas. Quanto possível, saia em grupo, não deixe crianças pequenas irem à porta sem um adulto de confiança e ensine que não devem se aproximar de veículos.



Cuidado no trânsito. A orientação é olhar para os dois lados ao atravessar, escolher locais bem iluminados e movimentados e conferir os doces antes de comer. O pôr do sol em Orlando no dia 31 é às 18h41, então prefira roupas claras ou com fita refletiva e leve lanterna.





Dica da Gazeta News

Para quem prefere evitar multidão e filas, os eventos de bairro e centros comerciais, à tarde, costumam ser a opção mais tranquila para crianças pequenas. Os parques funcionam melhor para quem quer passar o dia inteiro e já tem ingresso.

Fontes: Central Florida Zoo, LEGOLAND Florida, ClickOrlando, Gotta Go Orlando, Orlando Mom, FDLE e Procuradoria-Geral da Flórida.