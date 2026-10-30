Novo medicamento para emagrecimento apresenta perda de peso mais que duas vezes superior à do Ozempic, diz Lilly

Retatrutida levou participantes de um estudo clínico a perderem até 47,4 libras (21,5 kg) em 80 semanas. Medicamento combina a ação de três hormônios e pode ser submetido à aprovação nos EUA em 2027.

Um novo medicamento experimental para perda de peso, desenvolvido pela farmacêutica Eli Lilly, apresentou resultados superiores aos do Ozempic em um estudo clínico de fase 3. Segundo dados divulgados pela empresa na quarta-feira, a retatrutida proporcionou uma perda de peso mais que duas vezes maior do que a dose máxima de Ozempic utilizada na pesquisa.

O estudo acompanhou mais de mil adultos com diabetes tipo 2 durante 80 semanas. Os participantes que receberam doses de 9 mg de retatrutida perderam, em média, 44,3 libras (20,1 kg). Já aqueles que receberam 12 mg tiveram uma redução média de 47,4 libras (21,5 kg).

No grupo tratado com a dose de 2 mg de Ozempic, a perda média foi de 20,9 libras (9,5 kg).

A pesquisa também apontou benefícios em indicadores cardiovasculares, incluindo colesterol e pressão arterial. A retatrutida reduziu a hemoglobina glicada (A1C), marcador utilizado para avaliar o controle da glicose no sangue, em 2,2 pontos percentuais, contra 1,8 ponto percentual no grupo que recebeu Ozempic.

Medicamento atua sobre três hormônios

A retatrutida é aplicada por injeção uma vez por semana e se diferencia de outros medicamentos para emagrecimento por imitar a ação de três hormônios envolvidos na regulação do apetite e do metabolismo: GLP-1, GIP e glucagon.

O Ozempic e o Wegovy, fabricados pela Novo Nordisk, atuam sobre o GLP-1. Já o Mounjaro e o Zepbound, também produzidos pela Eli Lilly, combinam a ação do GLP-1 com a do GIP.

O terceiro hormônio, o glucagon, participa da regulação dos níveis de açúcar no sangue e do metabolismo energético, podendo contribuir para o aumento da queima de gordura.

Aprovação ainda depende da FDA

A Eli Lilly informou que pretende apresentar o medicamento para avaliação da Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA) no início de 2027. Portanto, a retatrutida ainda não está aprovada para uso comercial.

A FDA também alerta que versões da substância comercializadas pela internet são provenientes do mercado ilegal e não devem ser consumidas.

Atualmente, Ozempic e Mounjaro são aprovados nos Estados Unidos para o tratamento do diabetes tipo 2. Wegovy e Zepbound têm aprovação para o tratamento de pessoas com sobrepeso e obesidade, conforme os critérios médicos estabelecidos.

Especialistas recomendam que qualquer tratamento com medicamentos para perda de peso seja discutido com um profissional de saúde, considerando as condições clínicas e os possíveis riscos de cada paciente.