Horário de verão termina neste domingo nos EUA; veja quando os relógios serão ajustados

O horário de verão nos Estados Unidos termina neste fim de semana. Na madrugada de domingo, 1º de novembro, os relógios deverão ser atrasados em uma hora, às 2h da manhã, fazendo com que a maioria dos americanos ganhe 60 minutos de sono.

A mudança ocorre sempre no primeiro domingo de novembro desde 2007, quando uma lei federal alterou o calendário do horário de verão. Antes disso, o período terminava no último domingo de outubro.

Conhecido oficialmente como daylight saving time, o horário de verão começa em março e mantém os relógios uma hora adiantados em relação ao horário padrão. O objetivo é aproveitar melhor a luz natural no fim da tarde durante os meses de primavera e verão. Com o encerramento do período, os dias passam a amanhecer mais cedo, mas também escurecem mais cedo.

Por que os Estados Unidos adotam a mudança?

O país adotou o horário de verão pela primeira vez em 1918, durante a Primeira Guerra Mundial, como uma tentativa de economizar combustível e energia. A medida foi suspensa após o conflito, mas voltou a ser utilizada em diferentes períodos, incluindo a Segunda Guerra Mundial e a crise energética dos anos 1970.

Em 1966, o Congresso estabeleceu regras nacionais para padronizar as datas da mudança. O calendário atual, com início no segundo domingo de março e término no primeiro domingo de novembro, entrou em vigor em 2007.

Horário de verão pode se tornar permanente?

A possibilidade de manter o horário de verão durante todo o ano voltou a ser discutida no Congresso americano. O projeto conhecido como Sunshine Protection Act avançou na Câmara dos Representantes em julho e seguiu para análise do Senado.

A proposta prevê tornar permanente o horário de verão e permitir que os estados optem por não adotá-lo antes da entrada em vigor da lei.

O presidente Donald Trump apoia a iniciativa e chegou a criticar publicamente o senador republicano Tom Cotton, do Arkansas, a quem atribuiu a demora na tramitação. Cotton, por sua vez, argumentou que experiências anteriores com horário de verão permanente foram abandonadas após reclamações sobre o amanhecer muito tardio durante o inverno.

O projeto precisa avançar no Senado. Caso não seja aprovado antes do início de janeiro, quando assume a nova composição do Congresso eleita nas eleições de meio de mandato, a proposta perderá validade e o processo legislativo terá de recomeçar.

Quando o horário de verão volta?

A próxima mudança está prevista para 14 de março de 2027, um domingo. Às 2h da manhã, os relógios serão adiantados em uma hora.

Quais estados não adotam o horário de verão?

A mudança é observada na maior parte dos Estados Unidos, mas há exceções: o Havaí e a maior parte do Arizona não adotam o horário de verão. A Nação Navajo, que ocupa parte do território do Arizona, segue a mudança para manter o mesmo horário de suas comunidades em estados vizinhos.

Entre os territórios americanos que também não adotam o sistema estão Samoa Americana, Guam, Ilhas Marianas do Norte, Porto Rico e Ilhas Virgens Americanas.

Celulares mudam o horário automaticamente?

Sim. Na maioria dos aparelhos, a atualização ocorre automaticamente durante a madrugada, desde que a opção de ajuste automático de data e hora esteja ativada nas configurações.

A mudança também pode afetar a rotina de crianças pequenas, que podem levar alguns dias para se adaptar ao novo horário.

Fonte: CBS