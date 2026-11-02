Juiz bloqueia regra do governo Trump que exigia comprovação adicional de fragilidade médica para beneficiários do Medicaid

Um juiz federal dos Estados Unidos decidiu que pessoas com doenças crônicas inscritas no Medicaid não precisarão cumprir exigências adicionais impostas pelo governo Trump para serem classificadas como “medicamente frágeis” e, assim, obter isenção das novas regras de trabalho do programa.

A decisão foi anunciada na quinta-feira pelo juiz Richard Stearns, de Boston, e representa uma vitória parcial para uma coalizão formada por 25 estados e pelo Distrito de Colúmbia. O grupo entrou com uma ação contra o governo federal em junho, contestando orientações dos Centros de Serviços Medicare e Medicaid (CMS) relacionadas à lei tributária e de políticas públicas aprovada em 2025, conhecida como One Big Beautiful Bill.

A legislação determina que a categoria de pessoas medicamente frágeis inclua indivíduos cegos ou com deficiência, pessoas com transtornos relacionados ao uso de substâncias ou transtornos mentais incapacitantes, além de pacientes com condições médicas graves ou complexas. No entanto, a orientação do CMS acrescentou a exigência de que essas condições também comprometessem significativamente a capacidade dos beneficiários de cumprir as regras de trabalho.

Os estados argumentaram que o critério adicional poderia impedir pessoas elegíveis de receber atendimento médico e ultrapassava o que estava previsto na lei. Ao justificar a decisão, Stearns afirmou que os governos estaduais demonstraram risco de prejuízos irreparáveis, incluindo custos elevados para adaptar os sistemas de verificação de elegibilidade.

A decisão, porém, não anulou as exigências de trabalho do Medicaid. O juiz também manteve outras duas regras federais: a obrigação de rejeitar documentos que comprovem fragilidade médica quando o diagnóstico tiver mais de um ano e a limitação de uma autodeclaração por período contínuo de inscrição no programa.

As novas exigências fazem parte da legislação aprovada em 2025 e afetam beneficiários atendidos pela expansão do Medicaid, que ampliou o acesso ao programa de saúde pública para pessoas de baixa renda em grande parte dos estados.

A partir de 1º de janeiro, inscritos nessa modalidade com idades entre 19 e 64 anos deverão comprovar que trabalham ou realizam serviço comunitário por pelo menos 80 horas mensais, ou que estudam ao menos em meio período. Há exceções para pessoas consideradas medicamente frágeis e participantes de programas de tratamento contra dependência química, entre outros grupos.

O Departamento de Saúde e Serviços Humanos e o CMS não haviam respondido imediatamente ao pedido de comentário da Associated Press.

Fonte: ABC