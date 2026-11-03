Jovem de 24 anos passa mal e morre a dois quilômetro da chegada da maratona de Nova York

Uma jovem de 24 anos morreu após passar mal durante a Maratona de Nova York, realizada no domingo. Rachel Apa desmaiou por volta do quilômetro 24 da prova, quando faltavam aproximadamente dois quilômetros para cruzar a linha de chegada.

Natural da Pensilvânia, ela participava de sua primeira maratona. Segundo informações do Departamento de Polícia de Nova York (NYPD), a corredora sofreu uma emergência médica nas proximidades do Central Park, trecho final do percurso de 42,2 quilômetros.

Rachel foi socorrida e levada ao Mount Sinai Hospital por volta das 14h, mas morreu algumas horas depois.

De acordo com o jornal The New York Times, o pai da jovem informou que a causa da morte foi rabdomiólise, uma condição rara que provoca a destruição das fibras musculares e pode causar complicações graves.

A corredora também participava da prova com um propósito pessoal: arrecadar fundos para pesquisas sobre a doença de Parkinson, em homenagem ao avô, que morreu em decorrência da doença.

Em sua página de arrecadação, Rachel contou que o avô foi uma de suas maiores inspirações e que a incentivou a praticar esportes, manter-se ativa e superar desafios.

A organização responsável pela Maratona de Nova York, a New York Road Runners, foi procurada pela imprensa americana para comentar o caso.

Fonte: NBC