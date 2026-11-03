American Airlines retoma voo entre Rio e Nova York e dobra frequências para Miami

A American Airlines retomou nesta semana o voo direto diário entre o Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, e Nova York. A companhia também passou a oferecer uma segunda frequência diária para Miami. As operações extras seguem até 27 de março de 2027 e devem aumentar em 20% a capacidade de assentos da empresa no aeroporto carioca, em comparação com o período entre outubro de 2025 e março de 2026.

A rota entre Rio de Janeiro e Nova York terá voos diários para o Aeroporto Internacional John F. Kennedy (JFK), operados com aeronaves Boeing 787-8. A saída do Galeão está programada para as 23h, com chegada aos Estados Unidos às 7h10 do dia seguinte. No sentido contrário, o voo parte de Nova York às 22h45 e chega ao Rio às 10h15.

Já a ligação com Miami passa temporariamente de uma para duas frequências por dia. A operação será realizada com Boeing 777-200ER, configurado para 273 passageiros, e Boeing 787-8, com capacidade para 234 pessoas.

As partidas do Galeão estão previstas para as 22h25 e 23h55, com chegadas em Miami às 5h e 6h40, respectivamente.

Dallas terá voo diário a partir de dezembro

A companhia também planeja retomar a ligação diária entre o Rio de Janeiro e Dallas–Fort Worth no fim de dezembro. A rota será operada com Boeing 787-8 e deve permanecer disponível até a primeira quinzena de março.

Com a ampliação, a American Airlines terá, durante parte da temporada, voos diretos do Galeão para três de seus principais centros de operações nos Estados Unidos: Miami, Nova York e Dallas.

O aumento da oferta ocorre durante o período de maior demanda sazonal, ampliando as opções de conexão entre o Rio de Janeiro e o mercado americano.

Horários dos voos da American Airlines no Galeão

Rio–Miami: 22h25 às 5h — diariamente.

Rio–Miami: 23h55 às 6h40 — diariamente.

Rio–Nova York: 23h às 7h10 — diariamente.

Rio–Dallas: 22h30 às 6h15 — diariamente, a partir do fim de dezembro.

Fonte: Bussiness