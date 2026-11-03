Brasileiro é preso em aeroporto de Boston suspeito de furtar joalheria

Um brasileiro de 34 anos foi preso no Aeroporto Internacional Logan, em Boston, nos Estados Unidos, suspeito de invadir uma joalheria e furtar diversas peças. Diego Gonçalves de Souza, morador de Hyannis, foi detido na manhã de 1º de novembro, antes de embarcar em um voo internacional.

De acordo com a polícia, agentes foram acionados por volta das 3h55 de 31 de outubro, após o disparo do alarme da Guerra Jewelers, localizada na Bassett Lane, em Hyannis.

Ao chegarem ao estabelecimento, os policiais encontraram sinais de arrombamento e constataram o desaparecimento de várias peças de ouro e prata, incluindo correntes, pingentes e anéis.

Imagens das câmeras de segurança mostram um suspeito armado com uma pistola arrombando a porta da frente da loja. Em seguida, ele teria quebrado vitrines e levado as mercadorias, segundo as autoridades.

Durante a investigação, detetives identificaram De Souza como suspeito. A polícia afirma que reuniu evidências que o ligariam ao crime, incluindo depoimentos de testemunhas, gravações de segurança, informações sobre veículos e joias supostamente furtadas.

Os investigadores descobriram posteriormente que o brasileiro havia comprado uma passagem internacional e tentava deixar o país. A polícia de Barnstable, com apoio da Polícia Estadual de Massachusetts e das autoridades aeroportuárias, localizou o suspeito no aeroporto.

Ele foi detido sem resistência antes de embarcar. Segundo os investigadores, diversas peças de joalheria foram recuperadas com De Souza e entre seus pertences.

O brasileiro responde a acusações de invasão de estabelecimento durante a noite com intenção de cometer crime, furto de bens avaliados em mais de US$ 1.200, duas acusações de vandalismo e posse ilegal de arma de fogo.

De acordo com a polícia, ele permaneceu sob custódia durante o fim de semana e tinha audiência de apresentação à Justiça marcada para segunda-feira, no Tribunal Distrital de Barnstable.

O caso continua sob investigação.

Fonte: Boston 25 News