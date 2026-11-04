Morador de Washington morre após contrair gripe aviária; caso é o primeiro do ano no estado

Autoridades de saúde do estado de Washington, nos Estados Unidos, confirmaram nesta semana a morte de um morador do condado de Yakima após uma infecção por gripe aviária. O caso é considerado a primeira morte pela doença registrada no país neste ano.

A vítima foi hospitalizada em estado grave. Segundo o Departamento de Saúde local, a pessoa tinha problemas de saúde preexistentes e contraiu o vírus após ter contato com gado infectado.

Especialistas afirmam que o episódio serve de alerta de que a gripe aviária continua circulando, especialmente entre rebanhos de gado leiteiro.

Andrew Pekosz, professor da Escola de Saúde Pública Bloomberg, da Universidade Johns Hopkins, explicou à ABC News que, embora o assunto tenha recebido menos atenção recentemente, o vírus não desapareceu. Segundo ele, registros periódicos de infecções em bovinos e a análise da sequência genética do agente indicam que ele continua ativo e se espalhando entre os animais.

Washington registrou três casos humanos de gripe aviária neste ano. De acordo com informações divulgadas pela imprensa local, todos envolveram pessoas que trabalhavam em fazendas leiteiras ou tiveram contato com vacas infectadas.

Risco para a população é considerado baixo

Pekosz concorda com as autoridades locais que avaliam como baixo o risco de transmissão para a população em geral. A maioria das pessoas, segundo os especialistas, não precisa se preocupar com o caso, mas a morte reforça a importância de manter a vigilância sobre os vírus da gripe aviária.

Há também uma preocupação moderada com a possibilidade de casos humanos coincidirem com o avanço da gripe sazonal. Em Washington, a atividade do vírus influenza já está elevada e continua aumentando, segundo dados do Departamento Estadual de Saúde.

Especialistas afirmam que a recombinação entre os vírus da gripe aviária e da gripe sazonal é considerada improvável neste momento, já que não há evidências de transmissão sustentada da gripe aviária entre pessoas.

William Schaffner, professor de medicina preventiva do Centro Médico da Universidade Vanderbilt, afirmou à ABC News que o vírus ainda não tem capacidade de se espalhar facilmente de uma pessoa para outra. No entanto, ele alertou que existe a possibilidade de o agente sofrer mutações e adquirir essa capacidade no futuro.

Segundo Schaffner, o risco merece atenção especial entre pessoas com doenças crônicas, como no caso da vítima de Washington.

Especialistas recomendam vacina contra gripe sazonal

Diante do início antecipado da temporada de gripe em várias regiões dos Estados Unidos, Pekosz e Schaffner reforçaram a importância da vacinação contra a influenza sazonal.

Schaffner destacou que ainda há tempo para se imunizar. A temporada de gripe costuma se estender por dezembro, janeiro e fevereiro, podendo avançar pelos meses seguintes.

A vacina não protege contra a gripe aviária, mas ajuda a reduzir o risco de complicações graves causadas pelos vírus da gripe sazonal.

Fonte: ABC