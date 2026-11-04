Agente da Patrulha de Fronteira é presa por fornecer bebidas alcoólicas a menores no Texas

Uma agente da Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos (Border Patrol) foi presa após a polícia encerrar uma festa de Halloween em que menores de idade estariam consumindo bebidas alcoólicas, em Laredo, no Texas.

Segundo o Departamento de Polícia de Laredo, os agentes foram acionados por volta das 21h44 de 31 de outubro, após denúncias de música alta e uma grande concentração de pessoas em uma residência na quadra 500 da Olimpia Bay Road. As primeiras informações também apontavam possível consumo de álcool por menores.

Ao chegar ao local, os policiais dispersaram os participantes e encontraram uma grande quantidade de embalagens vazias de bebidas alcoólicas, além de diversos recipientes ainda fechados espalhados pela propriedade.

A proprietária da residência foi identificada como Irma Jimenez, de 47 anos, agente da Border Patrol que estava de folga. Após a investigação no local, ela foi presa e acusada de fornecer bebidas alcoólicas a menores de idade.

A infração é classificada como contravenção de classe A (Class A misdemeanor) pela legislação do Texas.

Fonte: KGNS