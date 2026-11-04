Sete brasileiros são eleitos deputados estaduais nos Estados Unidos

Sete brasileiros foram eleitos para câmaras estaduais nas eleições de meio de mandato dos Estados Unidos. Todos são integrantes do Partido Democrata e irão representar comunidades em quatro estados: Massachusetts, Flórida, Connecticut e Nevada.

Massachusetts concentra o maior número de representantes brasileiros, com quatro eleitos: Priscila Sousa, Rita Mendes, Danillo Sena e Lorena Betts. Três deles conquistaram a reeleição. Farley Santos também seguirá no cargo em Connecticut, assim como Elaine Marzola, em Nevada. Já Felipe Sousa-Lazaballet venceu sua primeira disputa eleitoral na Flórida, estado tradicionalmente republicano.



Confira quem são os sete eleitos:



Felipe Sousa-Lazaballet — Flórida

Natural de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Felipe Sousa-Lazaballet tem 40 anos e chegou aos Estados Unidos aos 14, acompanhado da mãe, que trabalhava como empregada doméstica. Aos 26 anos, recebeu autorização para trabalhar por meio do programa DACA, criado durante o governo Barack Obama para proteger temporariamente da deportação determinados imigrantes que chegaram ao país ainda crianças.Em 2021, um ano depois de obter o green card, conquistou a cidadania americana. Ativista pelos direitos dos imigrantes e da comunidade LGBTQIAPN+, trabalhou durante cinco anos na administração do prefeito de Orlando, Buddy Dyer.Casado com Luis Sousa-Lazaballet desde 2020, Felipe contou ao g1 que sua trajetória como imigrante foi determinante para seu envolvimento com a política. Ele disputou uma vaga pela primeira vez e conquistou uma vitória na Flórida.

Priscila Sousa — Massachusetts

Nascida em Ipatinga (MG), Priscila Sousa se mudou para os Estados Unidos aos 7 anos e cresceu em Framingham, cidade que abriga uma das maiores comunidades brasileiras do país.Ela obteve o green card em 2004, aos 16 anos, e posteriormente se tornou cidadã americana. Em 2009, formou-se em Ciência Política, Relações Internacionais e Inglês pela Simmons University.Aos 38 anos, Priscila representa o 6º distrito de Middlesex desde janeiro de 2023. Com a nova vitória, conquistou mais um mandato de dois anos na Câmara dos Representantes de Massachusetts.Em entrevista ao g1, afirmou que percebeu um aumento de manifestações de preconceito contra imigrantes após o retorno de Donald Trump à Presidência dos Estados Unidos, mas ressaltou que continuará atuando em defesa da comunidade.

Rita Mendes — Massachusetts

Natural de Conselheiro Pena (MG), Rita Mendes chegou aos Estados Unidos com os pais em 2002, sem falar inglês. A família se estabeleceu em Brockton, cidade que ela representa atualmente.Antes de chegar à Câmara estadual, em 2019, foi eleita para o Conselho Municipal. Desde janeiro de 2023, ocupa uma cadeira na Câmara dos Representantes de Massachusetts.Aos 42 anos, Rita tem formação em Direito e trabalha como advogada e corretora de imóveis. Com a vitória nas urnas, garantiu a continuidade de seu mandato.

Danillo Sena — Massachusetts

Nascido em Timbaúba (PE), Danillo Sena emigrou para os Estados Unidos em 2001, aos 14 anos, para morar com a mãe em Acton.Ele ocupa uma cadeira na Câmara dos Representantes de Massachusetts desde junho de 2020. Assim como Felipe Sousa-Lazaballet, foi beneficiário do programa DACA.Danillo obteve o green card e conquistou a cidadania americana em 2018, aos 31 anos. Na eleição deste ano, garantiu a permanência no cargo.

Lorena Betts — Massachusetts

Natural de Mato Grosso, Lorena Betts foi eleita para representar o 16º distrito de Middlesex na Câmara dos Representantes de Massachusetts.Ela vive nos Estados Unidos há 15 anos. Antes de emigrar, trabalhava na área de enfermagem no Brasil. Nos primeiros anos no país, atuou como babá e, posteriormente, estudou Ciências Políticas.Casada e mãe de três filhos, Lorena também desenvolveu atividades comunitárias voltadas às dificuldades enfrentadas por imigrantes.Após a vitória, publicou uma mensagem nas redes sociais agradecendo aos eleitores e afirmando que pretende manter o diálogo com a comunidade e trabalhar para corresponder à confiança recebida.

Farley Santos — Connecticut

Farley Santos foi reeleito para representar o 109º distrito estadual de Connecticut, na cidade de Danbury, onde vive uma expressiva comunidade brasileira. Ele ocupa o cargo desde 2023.Chegou aos Estados Unidos aos 7 anos e viveu inicialmente como imigrante indocumentado. Casado e pai de uma menina, destacou, após a vitória, a importância de sua trajetória e das oportunidades que recebeu na cidade.Em publicação nas redes sociais, afirmou que pretende continuar trabalhando pela comunidade que o acolheu e que sua prioridade será apresentar resultados para Danbury.

Elaine Marzola — Nevada

Nascida no Rio de Janeiro, Elaine Marzola chegou a Las Vegas ainda criança, em 1984, acompanhada dos pais. Atualmente, ocupa um dos cargos de liderança da Assembleia Legislativa de Nevada.Representante do 21º distrito desde 2021, Elaine conquistou sua terceira reeleição.Ela se formou em Estudos Femininos pela Universidade de Nevada, em 2006, e concluiu o curso de Direito quatro anos depois, pela Faculdade Thomas M. Cooley, vinculada à Universidade de Michigan.Com os resultados, os sete brasileiros eleitos terão a oportunidade de representar suas comunidades nas legislaturas estaduais americanas.

Fonte: G1

