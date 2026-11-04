Christa Pike, que sobreviveu a duas doses de injeção letal, tinha câncer raro antes da execução, revela revista

Christa Pike, de 50 anos, condenada à morte no Tennessee, nos Estados Unidos, havia sido diagnosticada com uma condição rara relacionada ao câncer no sangue antes de sobreviver a uma tentativa de execução por injeção letal. A informação foi revelada pela revista People, com base em documentos judiciais apresentados em janeiro.

Segundo os registros, os advogados de Pike alertaram que a detenta tinha uma contagem de plaquetas significativamente elevada, provavelmente associada a uma doença mieloproliferativa. A defesa argumentou que o medicamento utilizado na execução poderia provocar “dor e sofrimento desnecessários e agravados, além de terror e humilhação”.

As neoplasias mieloproliferativas são um grupo de doenças em que a medula óssea produz células sanguíneas em excesso, como glóbulos vermelhos, glóbulos brancos ou plaquetas. No caso de Pike, o diagnóstico era de trombocitose relacionada à doença, caracterizada pelo aumento da quantidade de plaquetas no sangue.

Os advogados afirmaram que a condição poderia elevar o risco de edema pulmonar, caracterizado pelo acúmulo de líquido nos pulmões.

Defesa alertou para dificuldades com agulhas

Antes da execução, Pike havia solicitado que a sentença fosse cumprida por um pelotão de fuzilamento formado exclusivamente por mulheres, em vez da aplicação de injeção letal. O pedido foi negado pelas autoridades do Tennessee, que alegaram que esse método não é previsto pela legislação estadual.

A defesa também destacou o histórico de dificuldades da condenada em procedimentos médicos que envolviam coleta de sangue e inserção de agulhas.

Pike recebeu doses letais de pentobarbital após passar décadas no corredor da morte, mas sobreviveu. O episódio levou o governador do Tennessee, Bill Lee, a suspender as execuções programadas no estado.

Após o procedimento, ela foi levada às pressas para um hospital, onde chegou a ser considerada com morte cerebral. Posteriormente, voltou a falar, recebeu alta e retornou à prisão em 9 de outubro.

A detenta permaneceu dez dias hospitalizada e apresentou inchaço, queimaduras e bolhas nos dois braços. Segundo seus advogados, as lesões foram provocadas por falhas nos acessos intravenosos, que teriam permitido que o pentobarbital atingisse os tecidos dos braços, em vez de entrar diretamente na corrente sanguínea.

Fonte: Revista Monet

