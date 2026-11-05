Crianças de 6 e 8 anos morrem após serem jogadas pelo pai de estacionamento nos EUA

Duas crianças, de 6 e 8 anos, morreram após serem jogadas pelo próprio pai do alto de um estacionamento de cinco andares em Mt. Lebanon, na região metropolitana de Pittsburgh, na Pensilvânia. O Instituto Médico Legal do condado de Allegheny confirmou, nesta quarta-feira, que James Lynch, de 8 anos, e Caroline Lynch, de 6, morreram em decorrência de múltiplas lesões provocadas pelo impacto da queda. As mortes foram classificadas como homicídios.

Os corpos das crianças e do pai, Patrick Lynch, de 42 anos, foram encontrados na tarde de terça-feira, na parte inferior do edifício. James foi declarado morto às 16h35, cerca de 20 minutos após ser localizado. Caroline teve a morte confirmada um minuto depois.

A investigação preliminar da polícia aponta para um caso de homicídio seguido de suicídio. As autoridades ressaltaram que o episódio não está sendo tratado como um acidente. Até a tarde de quarta-feira, a causa e o horário da morte do pai ainda não haviam sido divulgados.

Caroline enfrentava uma condição genética rara conhecida como síndrome de Williams, que pode afetar o desenvolvimento, as funções cognitivas e o sistema cardiovascular. A menina também tinha problemas cardíacos e pulmonares desde os primeiros meses de vida, segundo uma entrevista concedida pela mãe à revista Mt. Lebanon Magazine em 2025.

Após a tragédia, familiares e amigos criaram uma campanha de arrecadação na plataforma GoFundMe para ajudar Anna Lynch, mãe das crianças, com as despesas do funeral. Até a tarde de quarta-feira, a iniciativa havia arrecadado quase US$ 70 mil, de uma meta de US$ 110 mil.

Na descrição da campanha, a organizadora, Gina Pugliano, destacou a dedicação de Anna à família e à comunidade e afirmou que a arrecadação pretende reduzir o impacto financeiro da perda dos filhos e do marido.

As autoridades continuam investigando as circunstâncias do caso.

Fonte: NY Post