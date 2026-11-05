Amazon Prime passa a oferecer entregas gratuitas do Uber Eats nos Estados Unidos

A Amazon anunciou uma nova vantagem para os assinantes do Prime nos Estados Unidos: a possibilidade de pedir refeições pelo Uber Eats com entrega gratuita. A parceria, divulgada nesta quinta-feira, permite que os clientes façam pedidos em centenas de milhares de restaurantes diretamente pelo site Amazon.com ou pelo aplicativo da empresa.

O benefício é válido para pedidos acima de US$ 25 e não exige o pagamento de taxas de entrega. Para marcar o lançamento, os assinantes também poderão receber US$ 20 de desconto nos dois primeiros pedidos de pelo menos US$ 25 cada, desde que realizados nos primeiros 14 dias da oferta.

A iniciativa representa a segunda parceria da Amazon com uma plataforma de entrega de restaurantes. Em 2024, a empresa havia incluído o Grubhub entre os benefícios oferecidos aos assinantes Prime. Com a chegada do Uber Eats, a parceria anterior será encerrada.

Atualmente, a assinatura Amazon Prime custa US$ 14,99 por mês ou US$ 139 por ano nos Estados Unidos e oferece benefícios como frete grátis em compras elegíveis, além de serviços de entretenimento e outras vantagens.

Segundo Andrew Macdonald, presidente e diretor de operações do Uber, a integração foi desenvolvida para tornar os pedidos de restaurantes tão simples e acessíveis quanto as compras feitas normalmente pelo Uber Eats.

A novidade chega em um momento de intensificação da concorrência no setor de entregas nos Estados Unidos. Empresas como DoorDash, Instacart e Walmart também vêm ampliando suas operações e parcerias para conquistar consumidores no mercado de entrega de alimentos e refeições.

Fonte: NBC