Foragido após fuga de prisão nos EUA se escondeu em galpão, bebeu cerveja e deixou bilhete de desculpas

O condenado por assassinato Jacob Morley, de 28 anos, protagonizou uma fuga que mobilizou autoridades em diferentes estados americanos. Após escapar de uma prisão no Tennessee, ele se escondeu em um galpão, bebeu cerveja, preparou comida, roubou uma caminhonete e deixou um bilhete manuscrito pedindo desculpas antes de ser capturado nas proximidades de Kansas City, no Missouri.

Morley estava cumprindo prisão perpétua no Northwest Correctional Complex, no noroeste do Tennessee, quando conseguiu escapar pela cerca da unidade na noite de 25 de outubro. Ele permaneceu foragido por mais de uma semana.

Segundo as investigações, nos dias seguintes à fuga, o homem chegou a uma propriedade rural perto de Marion, em Illinois, a aproximadamente 127 quilômetros da prisão. Ele teria caminhado cerca de cinco quilômetros até a fazenda, onde encontrou abrigo em um galpão utilizado ocasionalmente por caçadores.

No local, investigadores encontraram indícios de que Morley consumiu cerveja e preparou alimentos, incluindo pão de alho. Ele também teria roubado roupas, três armas de fogo e uma caminhonete pertencente à propriedade. Antes de deixar o local, escreveu um bilhete de desculpas à mão.

As autoridades acreditam que ele abandonou outro veículo utilizado durante a fuga antes de chegar à fazenda. Câmeras de segurança registraram o suspeito caminhando em diferentes pontos da região, mas a presença de áreas de mata e campos dificultou sua localização.

A captura aconteceu na terça-feira, nas proximidades de Kansas City. Policiais rodoviários do Missouri receberam informações de que Morley poderia estar viajando pela rodovia interestadual I-70. Ele foi localizado após as autoridades utilizarem câmeras de monitoramento e um helicóptero. A caminhonete que dirigia acabou atolando na lama. Dois rifles e uma espingarda foram encontrados no veículo.

De acordo com documentos judiciais, Morley admitiu a fuga da prisão e o roubo do veículo e das armas durante uma entrevista com um delegado federal. Ele foi levado para a cadeia do condado de Lafayette, no Missouri, e também responde a acusações federais por posse ilegal de armas de fogo, já que é condenado criminalmente.

Morley foi condenado em 2022 pelo assassinato de seu colega de trabalho, Cody Birchfield. O corpo da vítima foi encontrado dentro de uma caixa, na residência do condenado, após algumas semanas de desaparecimento.

Além do homicídio em primeiro grau, ele foi condenado por invasão agravada, adulteração de provas, vandalismo e tentativa de fugir da polícia. As autoridades do Tennessee também pretendem apresentar novas acusações relacionadas à fuga.

Fonte: CBS

