EUA oferecem recompensa de US$ 50 milhões por informações sobre três líderes do Tren de Aragua

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou uma recompensa de até US$ 50 milhões por informações que levem à prisão de três homens apontados como líderes do Tren de Aragua, organização criminosa de origem venezuelana. Um deles, Giovanni Vicente Mosquera Serrano, de 37 anos, está na lista dos dez fugitivos mais procurados pelo FBI.

Os três suspeitos foram denunciados em 2025, no Distrito Sul do Texas, por conspiração para fornecer apoio material e por fornecer recursos à organização, que foi classificada pelo governo americano como uma organização terrorista estrangeira.

Os procurados são:

Yohan José Romero, de 48 anos, conhecido como “Yohan Petrica”, “Petrica”, “Viejo” e “Darwin”;

Giovanni Vicente Mosquera Serrano, de 37 anos, conhecido como “El Viejo”;

Juan Gabriel Rivas Núñez, de 44 anos, conhecido como “Juancho”.

Segundo o Departamento de Justiça, Mosquera Serrano também responde a acusações de conspiração para fabricar e distribuir cocaína, além de tráfico internacional da droga. As acusações constam em uma denúncia substitutiva de nove acusações apresentada em julho de 2026.

Recompensas chegam a US$ 20 milhões por um dos suspeitos

O valor total oferecido pelas autoridades foi dividido entre os três procurados:

Até US$ 20 milhões por informações que levem à prisão de Yohan José Romero;

Até US$ 15 milhões por Giovanni Vicente Mosquera Serrano;

Até US$ 15 milhões por Juan Gabriel Rivas Núñez.

Atuação do grupo criminoso

De acordo com as autoridades americanas, o Tren de Aragua surgiu em meados dos anos 2000 como uma gangue prisional na Venezuela e, desde então, expandiu sua atuação por países do Hemisfério Ocidental, incluindo os Estados Unidos.

A organização é apontada como responsável por atividades criminosas como tráfico de drogas e armas, tráfico sexual, sequestros, roubos, fraudes e extorsões. Integrantes também são acusados de cometer assassinatos e agressões para fortalecer as operações do grupo.

O Departamento de Justiça afirma ainda que a organização passou a atuar em crimes financeiros contra instituições nos Estados Unidos. Entre as práticas investigadas está o chamado ATM jackpotting, técnica usada para manipular caixas eletrônicos e retirar grandes quantias de dinheiro.

Segundo o comunicado oficial, a investigação identificou ataques desse tipo em 47 estados americanos, no Distrito de Columbia e em vários países.

Como enviar informações

A investigação envolve o FBI, a agência antidrogas DEA, a Polícia de Houston, o Gabinete do Xerife do Condado de Harris, o Serviço de Delegados dos Estados Unidos (USMS), a Polícia Nacional da Colômbia e a Procuradoria-Geral colombiana, além de setores do Departamento de Justiça americano.

Quem tiver informações sobre o paradeiro dos suspeitos pode entrar em contato com o FBI por mensagem de texto, WhatsApp ou Telegram, pelo número 281-787-9939.

Também é possível procurar o escritório local do FBI, a embaixada ou o consulado americano mais próximo ou enviar uma denúncia pela internet, no site oficial tips.fbi.gov.

Fonte: NBC