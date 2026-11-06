Casos de sarampo ultrapassam 5 mil nos EUA, com registros em 45 estados; oito pessoas morreram em 2026

Os Estados Unidos já registraram pelo menos 5.182 casos de sarampo em 2026, segundo dados atualizados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). As infecções foram confirmadas em 45 estados e em Washington, D.C. Entre os casos, 18 envolveram visitantes internacionais que estavam no país.

O número de mortes associadas à doença chegou a oito neste ano: seis na Pensilvânia, uma em Nova York e outra em Wisconsin. O CDC confirmou oficialmente quatro dessas mortes até o momento e informou que o total ainda pode mudar.

Três mortes foram anunciadas por autoridades estaduais nesta semana. Na quarta-feira, o Departamento de Saúde de Nova York confirmou a primeira morte associada ao sarampo no estado em mais de 30 anos. A vítima era uma criança que morava no norte de Nova York.

Também na quarta-feira, autoridades da Pensilvânia confirmaram a morte de um morador não vacinado do condado de Jefferson, no noroeste do estado. Na quinta-feira, autoridades de Wisconsin anunciaram a morte de um bebê, a primeira registrada no estado desde 1990.

Maioria dos casos envolve pessoas não vacinadas

De acordo com o CDC, aproximadamente 96% das infecções ocorreram entre pessoas que não foram vacinadas ou cujo histórico de vacinação é desconhecido.

Outros 2% dos casos foram registrados em pessoas que receberam apenas uma dose da vacina contra sarampo, caxumba e rubéola (SCR ou MMR, na sigla em inglês). Os 2% restantes envolveram pessoas que receberam as duas doses recomendadas.

A maior concentração de casos foi observada entre pessoas de 5 a 19 anos. Pelo menos 11% dos pacientes precisaram ser hospitalizados, incluindo mais de uma em cada dez crianças com menos de 5 anos.

CDC recomenda duas doses da vacina

O CDC recomenda duas doses da vacina tríplice viral. A primeira deve ser aplicada entre 12 e 15 meses de idade, e a segunda entre 4 e 6 anos, antes do início da vida escolar.

Segundo a agência, uma dose oferece 93% de proteção contra o sarampo, enquanto duas doses elevam a eficácia para 97%.

Apesar da recomendação, a cobertura vacinal infantil vem diminuindo nos últimos anos. No ano letivo de 2025-2026, 92,4% das crianças matriculadas no jardim de infância receberam a vacina MMR.

O índice é inferior aos 95,2% registrados no ano letivo de 2019-2020, antes da pandemia de Covid-19.

Casos foram registrados em 45 estados

A lista de estados com infecções confirmadas inclui Alabama, Alasca, Arizona, Califórnia, Colorado, Connecticut, Delaware, Flórida, Geórgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nova Jersey, Novo México, Nova York, Carolina do Norte, Dakota do Norte, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pensilvânia, Rhode Island, Carolina do Sul, Dakota do Sul, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virgínia, Washington, Virgínia Ocidental, Wisconsin e Wyoming.

Além desses estados, há registros em Washington, D.C.

Fonte: ABC

