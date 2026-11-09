Juiz deve definir data do julgamento de acusado de matar Charlie Kirk

Um juiz de Utah deve definir nesta segunda-feira (9) a data do julgamento de Tyler Robinson, acusado de assassinar o ativista conservador Charlie Kirk durante um evento universitário em setembro de 2025. A audiência está marcada para a tarde, diante da divergência entre a defesa e os promotores sobre o prazo para o início do processo.

Os advogados de Robinson solicitaram que o julgamento comece no terceiro trimestre de 2029, quatro anos após a morte de Kirk. Segundo a defesa, o cronograma é compatível com outros processos que envolvem crimes passíveis de pena de morte no estado. Os advogados estimam que o julgamento possa durar de seis a sete meses e exigirá um período significativo para a seleção do júri.

A defesa também informou que pretende realizar um estudo sobre o local do julgamento e poderá solicitar a transferência do processo para outra região, dependendo dos resultados.

Já os promotores afirmaram que podem estar prontos para iniciar o julgamento em 4 de outubro de 2027, mas recomendaram a data de 31 de janeiro de 2028. A justificativa é evitar o período mais rigoroso do inverno, além dos feriados de Ação de Graças e Natal. O Ministério Público estima que o julgamento dure aproximadamente 17 semanas.

A família de Kirk, no entanto, defende que o processo comece o quanto antes, de preferência ainda em 2027. Em manifestação apresentada à Justiça, a viúva do ativista, Erika Kirk, pediu que o tribunal garanta o direito a uma resolução rápida e estabeleça uma data anterior ao prazo indicado pelos promotores.

No documento, ela argumentou que os dois filhos do casal tinham apenas um e três anos quando o pai foi assassinado e poderão ter seis e oito anos quando o julgamento terminar, caso prevaleça o cronograma da defesa. A manifestação também afirma que a demora prolongaria o sofrimento da família e representaria um custo elevado para os contribuintes de Utah.

Acusação pode resultar em pena de morte

Robinson, de 23 anos, é acusado de disparar um rifle do alto de um prédio localizado a aproximadamente 126 metros do local onde Kirk discursava durante um evento da Turning Point USA, organização estudantil conservadora da qual era cofundador. O ataque aconteceu em 10 de setembro de 2025, na Universidade do Vale de Utah, em Orem.

O suspeito responde por homicídio qualificado, crime passível de pena de morte, além de disparo de arma de fogo que causou lesão corporal grave, obstrução da Justiça, intimidação de testemunha e prática de crime violento na presença de uma criança.

Em setembro, o juiz Tony Graf concluiu que havia elementos suficientes para que Robinson fosse levado a julgamento por todas as acusações. O magistrado também reconheceu que o disparo representou um risco conhecido e razoável de morte para outras pessoas, permitindo que os promotores solicitem a pena capital.

Robinson se declarou inocente de todas as acusações.

Fonte: ABC