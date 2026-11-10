EUA farão teste nacional do sistema de alerta de emergência na próxima semana

A Agência Federal de Gerenciamento de Emergências dos Estados Unidos (FEMA) e a Comissão Federal de Comunicações (FCC) realizarão, no dia 17 de novembro, um teste nacional do Sistema de Alerta de Emergência (EAS). A transmissão está prevista para as 14h20 (horário da Costa Leste) e deve durar cerca de um minuto.

O teste será exibido em emissoras de televisão e rádio de todo o país. Segundo a FEMA, os celulares não serão afetados nesta operação.

O sistema faz parte do IPAWS (Sistema Integrado de Alerta e Aviso Público), criado em 2006, após o furacão Katrina. A plataforma permite que o presidente dos Estados Unidos e autoridades federais, estaduais e locais enviem avisos à população em situações de emergência.

O IPAWS conta com três modalidades de alerta: notificações enviadas diretamente aos celulares, comunicados transmitidos por rádio e televisão e alertas meteorológicos da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA).

O último teste nacional envolvendo notificações para celulares ocorreu em 2023. Já a modalidade de rádio e televisão permite a transmissão de mensagens de emergência e pode ser utilizada para que o presidente se comunique com a população em situações de crise nacional.

Governos recomendam estoques de emergência

O teste acontece em meio a recomendações de governos de diferentes países para que a população mantenha reservas de alimentos, água e itens essenciais para situações de crise.

Reino Unido e França orientam os moradores a manter suprimentos suficientes para pelo menos 72 horas. Canadá, México e Japão também recomendam estoques de emergência, enquanto Suécia, Noruega e Alemanha sugerem reservas para períodos de sete a dez dias.

Nos Estados Unidos, a FEMA recomenda que os moradores tenham um kit básico com água e alimentos para três dias, lanterna, estojo de primeiros socorros, baterias e carregadores extras para celulares.

Fonte: Newsweek