Homem é preso após suspeita de homicídio em cruzeiro que atracou no Texas

O FBI investiga um possível homicídio ocorrido a bordo do navio de cruzeiro MSC Seascape, que atracou no porto de Galveston, no Texas, na segunda-feira (9). Um homem de 48 anos foi preso suspeito de envolvimento na morte de uma passageira.
Segundo documentos apresentados à Justiça, uma funcionária da limpeza encontrou a mulher caída e imóvel no chão da cabine. Ela também teria percebido o que parecia ser sangue nas mãos e nas roupas do suspeito, identificado como Jason Watford, morador de Tyler, no Texas.
De acordo com uma declaração registrada pelo FBI, Watford contou aos investigadores que havia discutido com a vítima em um restaurante do navio. A briga teria continuado na cabine, onde ele afirmou ter agredido a mulher e a estrangulado com as duas mãos por aproximadamente quatro a cinco minutos.
O suspeito foi levado para a prisão do condado de Galveston e permanece sob custódia federal. A autópsia da vítima estava prevista para terça-feira (10).
O FBI conduz a investigação com o apoio da Guarda Costeira, da polícia portuária e de autoridades de imigração e alfândega. Em comunicado, a MSC Cruises informou que está colaborando com as autoridades e prestando assistência às pessoas afetadas.
Após retornar ao porto para atender à ocorrência, o navio deixou Galveston e retomou o itinerário previsto de um cruzeiro de sete dias pelo Caribe Ocidental.
Fonte: ABC