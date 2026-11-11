Bebê de 11 meses é encontrado enterrado vivo em caixa para cães na Carolina do Sul

Koah Sharpe foi resgatado nesta terça-feira (10), após desaparecer com o pai. Autoridades acreditam que ele passou cerca de 24 horas sob a terra.

Um bebê de 11 meses foi encontrado vivo dentro de uma caixa para cães enterrada em uma área de mata no condado de Lexington, na Carolina do Sul. Koah Sharpe foi resgatado na tarde de terça-feira (10) e levado ao hospital, segundo o Departamento do Xerife. As autoridades estimam que ele tenha permanecido enterrado por aproximadamente 24 horas. (abcnews.com)

O menino havia desaparecido na segunda-feira (9), depois de ser levado pelo pai, Michael Comer, de 25 anos. Familiares comunicaram o desaparecimento, e as buscas mobilizaram policiais locais, bombeiros e agentes de órgãos estaduais e federais, incluindo o FBI. (lexingtonscsheriff.com)

Comer foi localizado na noite de segunda-feira em um galpão em Batesburg-Leesville e preso sob acusação de invasão de propriedade com intenção de cometer crime, chamada de “burglary” na legislação americana. O bebê não estava com ele naquele momento. (wrdw.com)

Na terça-feira, equipes que procuravam a criança perto da casa do avô paterno perceberam uma área com terra recentemente remexida e coberta por folhas de pinheiro. Ao começarem a escavar, ouviram o choro do menino e aceleraram o resgate. (foxcarolina.com)

Segundo o xerife Jay Koon, a caixa tinha grades e estava envolta em uma toalha. Ele acredita que essa combinação tenha preservado um espaço com ar, permitindo que o bebê sobrevivesse. A explicação foi apresentada pelo xerife durante entrevista coletiva. (foxcarolina.com)

Koon descreveu o choro ouvido durante o resgate como “o som mais alegre” que alguém poderia ouvir. O bebê recebeu atendimento hospitalar, mas as informações consultadas ainda não detalhavam seu estado de saúde. (fox13news.com)

O pai permanecia preso. Segundo o xerife, os investigadores trabalham com a promotoria para definir possíveis acusações adicionais relacionadas ao caso. A motivação continua sob investigação. (reuters.com, fox13news.com)