Tempestade deve trazer chuva intensa e ventos fortes para Massachusetts nesta semana

Moradores de Massachusetts devem se preparar para a chegada de uma tempestade costeira que promete trazer chuva, temperaturas mais baixas e ventos fortes a partir desta quinta-feira (12).

De acordo com a previsão meteorológica divulgada nesta quarta-feira (11), o sistema deve começar a influenciar o estado ao longo de quinta-feira, com aumento da intensidade da chuva durante a noite. As condições instáveis devem continuar na sexta-feira (13), quando são esperadas temperaturas mais baixas e rajadas de vento.

Na região de Boston e em outras comunidades próximas ao litoral, a previsão é principalmente de chuva e vento. As rajadas poderão atingir entre 30 e 40 milhas por hora (48 a 64 km/h), especialmente nas áreas costeiras.

A possibilidade de neve também está no radar dos meteorologistas, mas deve ficar concentrada nas regiões de maior altitude e em áreas mais afastadas do litoral. Nas cidades de Boston e MetroWest, por exemplo, a expectativa é de chuva, sem previsão significativa de neve.

Em algumas localidades a oeste e ao norte da rodovia I-495, poderá ocorrer uma mistura de chuva e neve, com possibilidade de acúmulo localizado. As maiores chances de neve estão nas regiões de Berkshires e em áreas montanhosas próximas.

Segundo os meteorologistas, a intensidade da tempestade e a distribuição da precipitação ainda podem sofrer alterações. A previsão é que as condições comecem a melhorar gradualmente durante o sábado (14), embora o tempo ainda possa permanecer instável.

Moradores devem acompanhar os avisos meteorológicos, redobrar a atenção no trânsito durante os períodos de chuva intensa e considerar as condições do tempo antes de programar viagens e atividades ao ar livre.

Fonte: Boston 25 News