Tiroteio em academia de Washington deixa um morto e quatro feridos; suspeito também morre

Um tiroteio em uma academia no bairro de Logan Circle, em Washington, D.C., deixou uma pessoa morta e outras quatro feridas na manhã desta quinta-feira (12). O suspeito também morreu após atirar contra si mesmo durante o confronto com a polícia.

Segundo as autoridades, os disparos ocorreram dentro e nos arredores da academia Vida Fitness, pouco antes das 8h. Uma das vítimas morreu no local, outra está em estado crítico e três sofreram ferimentos que não oferecem risco de vida.

Após os primeiros disparos, o suspeito, que seria frequentador da academia, entrou em um prédio residencial e se barricou em um apartamento no sétimo andar. Durante quase duas horas, policiais tentaram negociar com ele. O homem chegou a disparar contra a porta do apartamento em duas ocasiões.

Enquanto conversava por telefone com os negociadores, ele atirou contra si mesmo. Os policiais entraram no imóvel e encontraram o suspeito morto.

A polícia informou que investiga a motivação do ataque. Uma das linhas de apuração envolve um conflito entre o homem e a administração do condomínio onde morava. Segundo um vizinho, ele reclamava de problemas de infiltração em seu apartamento e já havia entrado com uma ação judicial contra o prédio.

O incidente mobilizou diversas agências, incluindo FBI, ATF e Serviço Secreto. Ruas da região foram interditadas e moradores receberam orientação para evitar a área e permanecer abrigados.

A unidade da Vida Fitness em Logan Circle foi fechada por tempo indeterminado.

Fonte: CBS