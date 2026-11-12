Sobe para oito o número de mortos em desabamento de prédio no Brooklyn, em Nova York

Subiu para oito o número de mortos no desabamento de um prédio de três andares na Flatbush Avenue, no Brooklyn, em Nova York. Pelo menos outras 17 pessoas ficaram feridas, incluindo três bombeiros, segundo o Corpo de Bombeiros da cidade (FDNY).

O edifício, que abrigava moradores e estabelecimentos comerciais, desabou pouco depois das 16h de quarta-feira, atingindo uma obra vizinha e provocando danos significativos em outra construção. Trabalhadores estavam realizando escavações no terreno no momento do acidente.

As equipes de emergência passaram a noite procurando possíveis vítimas entre os escombros, com apoio de drones e cães farejadores. Após vasculharem manualmente os espaços acessíveis, os socorristas utilizaram máquinas pesadas para avançar na remoção dos destroços.

As autoridades investigam o que provocou o desabamento. Registros mostram que o local havia recebido notificações por irregularidades meses antes do acidente. As pendências foram corrigidas e as obras foram autorizadas a continuar em maio. Ainda não há confirmação de que os trabalhos tenham contribuído para o colapso.

Uma ordem de paralisação total foi emitida para o local. Além da investigação técnica, a Promotoria do Brooklyn apura se houve possível responsabilidade criminal pelo acidente.

Fonte: CBS