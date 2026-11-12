Primeira neve da temporada pode atingir regiões dos EUA nesta semana

Partes dos Estados Unidos podem registrar a primeira neve mensurável da temporada nesta semana, com a chegada de uma tempestade à Costa Leste que deve ganhar força e se transformar em um sistema conhecido como nor’easter.

O período da primeira neve varia bastante pelo país. Nas áreas mais elevadas das Montanhas Rochosas, o fenômeno pode ocorrer já em agosto ou setembro. No Meio-Oeste e no norte da Nova Inglaterra, geralmente aparece em outubro. Já na região dos Grandes Lagos e no Nordeste, costuma chegar em novembro.

Nas Grandes Planícies centrais e no Meio-Atlântico, a primeira neve é mais comum entre o fim de novembro e dezembro. No Sul, na Costa do Golfo e em partes do Sudeste e Sudoeste, pode ocorrer entre dezembro e janeiro — quando acontece.

El Niño pode influenciar o inverno

A previsão também considera a influência de um episódio forte de El Niño no Oceano Pacífico. O fenômeno pode favorecer temperaturas acima da média no Norte dos Estados Unidos, enquanto os estados do Sul podem enfrentar condições mais instáveis, com maior possibilidade de tempestades e precipitações, incluindo chuva e neve.

Dados da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA (NOAA) foram utilizados para identificar as datas das primeiras nevascas mensuráveis registradas em diferentes localidades. Pequenas quantidades de neve anteriores a essas datas não entram no levantamento.

Fonte: WESH