Costco recolhe chantilly Kirkland por possível contaminação com produto de limpeza

A Costco anunciou o recolhimento voluntário de latas de chantilly da marca própria Kirkland Signature após a suspeita de contaminação por uma pequena quantidade de produto químico utilizado em limpeza.

O recall foi iniciado pela fabricante Alamance Foods, por precaução, depois que consumidores relataram cheiro e gosto químicos no produto. Segundo a empresa, não houve registros de efeitos adversos graves que exigissem atendimento médico.

A medida afeta latas de 15 onças (cerca de 425 gramas), identificadas pelo número 1777000 e com data de validade de 2 de abril de 2027. Os produtos recolhidos também apresentam marcações de horário entre 00h35 e 02h45 na embalagem.

As latas foram comercializadas entre 11 e 31 de outubro em 12 estados, incluindo Flórida, Alabama, Geórgia, Illinois, Indiana, Iowa, Missouri, Mississippi, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Tennessee e Wisconsin.

A orientação é que os consumidores interrompam imediatamente o uso do produto e devolvam as latas a qualquer unidade da Costco para receber reembolso integral.

Fonte: FOX