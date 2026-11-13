Casos de sarampo ultrapassam 5,400 nos EUA em meio à expansão de surtos

Os Estados Unidos já registraram 5.412 casos de sarampo em 45 estados, segundo dados atualizados pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) nesta sexta-feira (13). O número representa 230 novas infecções em relação à semana anterior.

O país também contabiliza oito mortes relacionadas à doença: seis na Pensilvânia, uma em Nova York e outra em Wisconsin. Entre 2000 e 2024, a média anual americana era de aproximadamente 180 casos.

A queda na vacinação é uma das principais preocupações das autoridades de saúde. A cobertura da vacina contra o sarampo entre crianças que ingressam no jardim de infância caiu de 95% em 2019 para 92% em 2026. Atualmente, cerca de 300 mil crianças começaram o ano escolar sem imunização.

Riscos e prevenção

O sarampo é uma das doenças infecciosas mais contagiosas do mundo. Uma pessoa infectada pode transmitir o vírus para até 90% das pessoas não vacinadas com quem tem contato.

A vacina tríplice viral (MMR), que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, é administrada em duas doses: a primeira entre 12 e 15 meses de idade e a segunda entre 4 e 6 anos. Com as duas aplicações, a proteção contra o sarampo chega a 97%.

A doença pode provocar complicações graves, como pneumonia, encefalite, perda auditiva e até morte. Segundo os dados apresentados pelo CDC, uma em cada cinco pessoas não vacinadas que contraem sarampo precisa de hospitalização.

Fonte: ABC