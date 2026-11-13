Tempestades ameaçam o Oeste dos EUA com neve intensa, ventos fortes e ondas de até 35 pés

Uma sequência de tempestades deve atingir o Oeste dos Estados Unidos ao longo da próxima semana, trazendo neve intensa, ventos fortes e condições perigosas no litoral.

Na Califórnia, um alerta de tempestade de inverno está em vigor para áreas da Sierra Nevada, incluindo Lake Tahoe e Mammoth Lakes. Nas regiões de maior altitude, o acúmulo de neve pode chegar a 2 pés (cerca de 61 centímetros) entre sexta-feira e sábado.

Os ventos podem atingir rajadas de até 45 mph (72 km/h) em comunidades próximas a Lake Tahoe e Truckee, chegando a 90 mph (145 km/h) nas áreas de montanha.

Mais de 5 milhões de pessoas em partes da Califórnia, Nevada e Oregon estão sob avisos de ventos fortes, com rajadas que podem alcançar 65 mph (105 km/h).

Risco no litoral

Entre Monterey e Crescent City, ondas podem chegar a 25 pés (7,6 metros) na sexta-feira e 35 pés (10,6 metros) no sábado. No Sul da Califórnia, um alerta marítimo prevê ondas de 8 a 14 pés (2,4 a 4,3 metros) até terça-feira.

A região da Baía de San Francisco também pode registrar alagamentos costeiros durante a maré alta de sexta-feira, com o nível da água até 1,5 pé (46 centímetros) acima do normal.

Outra rodada de tempestades, com previsão de chuva e neve nas áreas mais elevadas, deve atingir o Norte da Califórnia, Oregon e Washington no domingo. Um novo sistema também poderá chegar na quarta-feira.

Fonte: CBS