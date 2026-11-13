Governo Trump propõe retirar milhões de pessoas de programas de assistência alimentar nos EUA

O governo Donald Trump apresentou, na terça-feira (10), uma proposta para restringir o acesso a programas federais de assistência alimentar destinados a famílias de baixa renda nos Estados Unidos.

A iniciativa, divulgada pelo Departamento de Agricultura (USDA), prevê mudanças nos critérios de renda para participação no SNAP, conhecido como programa de auxílio-alimentação ou food stamps, e em programas de refeições escolares gratuitas.

Uma análise de impacto do próprio departamento estima que mais de 6 milhões de pessoas poderão perder os benefícios do SNAP. Outras aproximadamente 2 milhões poderão deixar de receber alimentação escolar gratuita caso suas famílias não atendam aos novos limites de renda.

A proposta ainda precisa avançar no processo de regulamentação e, se aprovada, só deverá entrar em vigor em 2029.

Fonte: ABC

