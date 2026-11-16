Voos nos EUA começam a voltar ao normal após paralisação nacional da FAA

As operações das principais companhias aéreas dos Estados Unidos começaram a se normalizar após uma paralisação nacional determinada pela Administração Federal de Aviação (FAA), na sexta-feira (13). A interrupção durou cerca de cinco horas e provocou o cancelamento de milhares de voos, deixando passageiros retidos em aeroportos de todo o país.

Segundo dados da FlightAware, mais de 9.100 voos foram cancelados e outros 7.100 sofreram atrasos na sexta-feira. Mesmo após a retomada das operações, os reflexos continuaram nos dias seguintes.

A falha teria sido provocada durante uma atualização na infraestrutura de telecomunicações da FAA. Um roteador apresentou problemas durante a substituição de cabos antigos de cobre por fibra óptica, sobrecarregando outros equipamentos e afetando 17 instalações da agência.

A investigação também levantou questionamentos sobre a idade dos equipamentos utilizados no controle aéreo. Parte da infraestrutura é considerada obsoleta, e autoridades afirmam que problemas semelhantes já haviam sido apontados em auditorias anteriores.

O governo Trump anunciou que pretende ampliar os investimentos na modernização do sistema. O pedido de recursos para o controle de tráfego aéreo foi elevado para US$ 30 bilhões, após o Congresso aprovar US$ 12,5 bilhões anteriormente.

Apesar da situação, autoridades garantiram que não houve risco à segurança dos passageiros. A recomendação é que viajantes consultem as companhias aéreas antes de seguir para os aeroportos, já que atrasos e alterações de horários ainda podem ocorrer.

Fonte: CBS